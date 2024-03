Ancora misteri nell'ultima puntata di Makari 3: ecco le attesissime anticipazioni

La quarta e ultima puntata della fiction Rai va in onda domenica 10 marzo, in prima serata. Lamanna e Piccionello si prendono una vacanza dai problemi che li affliggono, ma ci sarà una svolta inaspettata.

La terza stagione della fiction Makari, con protagonisti Claudio Gioè, Domenico Centamore e Ester Pantano, è vicina alla conclusione. Come terminerà l'amata serie Rai? Saverio Lamanna riuscirà a risolvere la sua tumultuosa storia d'amore e i fraintendimenti avuti con la controparte femminile? O, al contrario, le cose non faranno che peggiorare? Cosa attenderà i due amici nel quarto episodio? Ecco tutte le anticipazioni dell'ultima puntata di Makari 3.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Le anticipazioni dell'ultima puntata di Makari 3 2. Dove vedere l'ultima puntata 3. Ci sarà una quarta stagione?

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Makari 3

Le precedenti tre puntate hanno tenuto i telespettatori ancorati allo schermo, con colpi di scena, novità sorprendenti, location mozzafiato e l'affinità creatasi tra tutti gli attori presenti sul set. Cosa riserva il nuovo appuntamento?

La quarta e ultima puntata si intitola Segreta Alchimia. Quest'ultima è il nome di un famoso centro termale in cui Piccionello ha vinto un soggiorno gratuito.

Lamanna è sconsolato a causa degli equivoci con Suleima e per rincuorare l'amico Piccionello chiederà proprio a Saverio di accompagnarlo. Nonostante un iniziale rifiuto da parte del giornalista, alla fine i due decidono di godersi una giornata di riposo.

Ma le cose non vanno mai come ci si aspetta. La Segreta Alchimia è la protagonista di una nuova tragedia. La proprietaria del centro termale viene ritrovata in fin di vita circondata da una pozzanghera di sangue.

Fortunatamente la donna riesce a sopravvivere, ma entra in uno stato comatoso. Sarà compito proprio di Lamanna e Piccionello scoprire cosa si nasconde dietro questo misterioso incidente.

Inoltre, alla Segreta Alchimia arriverà anche Suleima, rendendo il clima termale ancora più teso e bollente. Riuscirà Saverio a scoprire la verità sul caso e a riappacificarsi con Suleima?

Dove vedere l'ultima puntata

La quarta e ultima puntata va in onda domenica 10 marzo, alle ore 21.30 circa, su Rai 1. Sarà possibile vedere in diretta la serie anche in streaming, sulla piattaforma di RaiPlay sempre alle 21.30.

Le repliche di tutte le puntate sono invece già disponibili sulla piattaforma di RaiPlay.

Ci sarà una quarta stagione?

Non sono state ancora comunicate delle notizie ufficiali riguardanti una possibile quarta stagione. Più dettagli saranno sicuramente disponibili prossimamente, quando si potrà stabilire con chiarezza il successo della serie dopo la messa in onda dell'ultima puntata.