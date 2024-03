Tra dubbi e rumors, Makari 4 si farà? Ecco le indiscrezioni sul futuro della fiction Rai

Makari è una serie televisiva italiana tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che racconta le avventure del giornalista e investigatore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. Realizzata da Palomar e Rai Fiction, la serie ha esordito su Rai 1 il 15 marzo 2021. Il 10 marzo 2024 si è conclusa la terza stagione, che ha raccolto un numero di ascolti leggermente inferiore rispetto alle due stagioni precedenti, ma comunque ottimo in un giorno come la domenica, tradizionalmente non facile. I telespettatori più appassionati si stanno già domandando se la fiction avrà un seguito e se Makari 4 si farà. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Makari 4, si farà? 2. Come finisce Makari 3? 3. Chi è il regista di Makari? 4. Makari, dove si trova? Ecco le location della serie

Makari 4, si farà?

Al momento non è chiaro se Makari tornerà sul piccolo schermo con un quarto capitolo. Infatti, i vertici della Rai non hanno ancora dichiarato nulla di ufficiale sul futuro della serie.

Tuttavia, è sicuro che Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano, gli attori che vestono i panni dei personaggi principali, sarebbero più che entusiasti di girare una nuova stagione.

Gioè ha espresso più volte il suo grande amore per il personaggio di Saverio Lamanna. Inoltre, essendo siciliano, girare nella sua terra per lui è un'esperienza ineguagliabile.

Come finisce Makari 3?

Nell'ultima puntata della terza stagione di Makari, Piccionello ha vinto un soggiorno alla Segreta Alchimia, un centro termale, e convince Lamanna ad andare insieme a lui, nonostante il suo recente stato depressivo.

Durante la loro permanenza, che dovrebbe essere un'occasione di relax, la proprietaria del centro termale, Carolina Torre, rimane vittima di un incidente e finisce in coma. Saverio però è convinto che non si tratti di un incidente, bensì di un'aggressione, e quindi inizia un’indagine insieme a Piccionello.

Allo stesso centro termale giunge inaspettatamente Suleima. Il suo arrivo è architettato da Piccionello, che grazie all'aiuto di Azrah riesce a regalare a Lamanna e Suleima il loro, quasi, meritato lieto fine.

Chi è il regista di Makari?

La prima stagione di Makari, trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 15 al 29 marzo 2021, e la seconda stagione, riprodotta dal 7 al 21 febbraio 2022, sono state dirette da Michele Soavi.

Mentre la terza stagione, andata in onda dal 18 febbraio al 10 marzo 2024, è stata diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Makari, dove si trova? Ecco le location della serie

Le location di Makari sono dislocate in Sicilia, precisamene nel territorio compreso tra Trapani e San Vito Lo Capo. Più in particolare, lo sfondo della serie è l'incantevole Golfo di Macari, dove si trovano alcune delle spiagge più belle della Regione.