Le anticipazioni della prima puntata di Mameli, il giovane che sognò l'Italia

Le fiction storiche assumono sempre più importanza nel catalogo di Rai 1, che il 12 febbraio manda in onda la prima puntata di Mameli: scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Il ragazzo che sognò l'Italia: la nuova fiction Rai Mameli

La storia vera di Mameli verrà raccontata nell'omonima fiction in onda il 12 febbraio su Rai 1. Sono bastate poche anticipazioni per entusiasmare il pubblico: la nuova serie è destinata a conquistare i telespettatori?

Sono 4 gli episodi diretti da Luca Lucini e Ago Panini che vedono protagonista il giovane Riccardo De Rinaldis nei panni di Mameli, raccontando le gesta del ragazzo che sognò l'Italia.

Le anticipazioni della prima puntata rivelano alcuni dettagli su quello che andrà in onda: scopriamo insieme tutte le curiosità.

Mameli, le anticipazioni della prima puntata

Cosa accade nel primo appuntamento della nuova fiction firmata Rai? Tante le curiosità in arrivo... Non tutti sono a conoscenza delle gesta di Goffredo Mameli e, per questo, è consigliata la visione dell'omonima fiction in 4 puntate in onda su Rai 1.

Nella prima parte del primo episodio, agli spettatori viene presentato il giovane Mameli, andando a ritroso nel 1847, quando Goffredo conosce Geronima Ferretti, innamorandosene perdutamente.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

La loro unione, che riguarda anche i valori e gli ideali politici, è stata però ostacolata dai genitori di Geronima, rendendo difficile la possibilità di amarsi.

Un momento di svolta arriva con la conoscenza di Nino Bixio, che introdurrà il giovane Mameli al gruppo dei rivoluzionari della società segreta Entelema, di cui Mameli diventerà presto leader.

L'animo rivoluzionario di Mameli: ecco cosa aspettarsi dal secondo appuntamento

Sin dalla prima puntata, gli spettatori conosceranno Goffredo Mameli e l'animo rivoluzionario che lo ha sempre contraddistinto.

Nel secondo episodio del primo appuntamento viene mostrato un altro importante traguardo nella vita del protagonista. Mameli, infatti, trova l'ispirazione per la composizione dell'Inno che consacrerà per sempre la storia dell'Italia, grazie alle note composte da Michele Notaro.

La notizia dell'insurrezione di Milano contro gli austriaci spinge Goffredo e i suoi compagni a passare all'azione, sperimentando per la prima volta l'utilizzo delle armi da combattimento.

Questo e molto altro avverrà nella prima puntata di Mameli, in onda il 12 febbraio su Rai 1 alle 21:30.

Leggi anche: Makari 3: trama, cast e quando esce la nuova stagione della fiction con Claudio Gioè

Come nacque l'inno di Mameli

Scritto nell'autunno del 1847 da un giovane Goffredo Mameli, patriota di appena 21 anni, il Canto degli Italiani nacque in un clima di contestazioni e fervore patriottico, alla vigilia della guerra contro l'Austria.

Il testo è stato successivamente musicato a Torino da un altro genovese, Michele Novaro. Quasi inevitabile, quindi, che il 12 ottobre 1946 l'inno di Mameli sia stato scelto come l'inno nazionale della Repubblica italiana.

Quanti anni aveva Mameli alla sua morte?

Poeta e patriota, Goffredo Mameli è deceduto a soli 22 anni. La sua è stata una morte violenta: nel 1849 la Repubblica romana fu attaccata dai francesi accorsi in difesa delle truppe del Papa e sul Gianicolo erano tanti i volontari scesi in difesa della propria patria.

Tra loro c'era anche Mameli, che il 3 giugno 1849 fu colpito a una gamba e morì pochi giorni dopo.

Quando è nato Mameli

Primo di sei figli, Goffredo Mameli nacque a Genova il 5 settembre 1827 da Giorgio, tenente di vascello della Marina militare sarda, e da Adelaide Zoagli.