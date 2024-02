Mameli, le incredibili anticipazioni della seconda puntata: colpi di scena in arrivo

Le anticipazioni della seconda puntata di Mameli, la nuova serie Rai diretta da Luca Lucini e Ago Panini in onda il 13 febbraio alle 21:30 su Rai 1.

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata di "Mameli: il ragazzo che sognò l'Italia". La fiction, che ha come protagonista Riccardo Santorelli, narra gli ultimi anni di vita di un eroe nazionale ai margini dalla storia: Goffredo Mameli.

In questo articolo riportiamo le domande e le risposte più gettonate dalla nostra comunità.

Sommario:

1. 1 Le anticipazioni della seconda nuova puntata di Mameli: il ragazzo che sognò l'Italia 2. Quante puntate sono la fiction Mameli? 3. Quante sono le strofe dell'Inno di Mameli? 4. Dove hanno girato la fiction Mameli?

Le anticipazioni della seconda puntata di Mameli: il ragazzo che sognò l'Italia

Nella seconda puntata della miniserie Rai, Mameli viene a conoscenza dell'armistizio di Salasco, che conclude la prima fase della Prima guerra d'indipendenza. Le condizioni poste dagli austriaci, conseguenti ai fallimenti dei moti di Milano, lo lasciano deluso e insoddisfatto.

Decide così di tornare a Genova, ma la situazione in terra ligure non è delle migliori: il governo sabaudo sta perpetrando l'ennesima repressione nei confronti del popolo. Seguendo quello che è un viaggio senza fine, si rifugia a Roma insieme a Giuseppe Garibaldi. Qui la rivoluzione ha trionfato, il Papa è fuggito e il popolo ha finalmente ripreso il potere: è tempo per un nuovo inizio.

L'ultimo atto

Nella fase finale della sua vita, Mameli è uno dei protagonisti di una città eterna rinnovata: seguendo i dettami politici di Mazzini scrive la Costituzione della Repubblica Romana.

C'è anche spazio per un'inattesa svolta nella sua vita privata: incontra Adele Baroffio e se ne innamora perdutamente. Con lei parla e scrive di politica, pubblicano articoli, nasce la passione. Ma il futuro non sarà clemente con Mameli: i francesi di lì a poco sbarcano a Roma. La guerra porterà al dissolversi di tutte le certezze maturate nel corso degli anni dal patriota, che andrà incontro a una fine dolorosa.

Quante puntate sono la fiction Mameli?

La serie tv "Mameli- il ragazzo che sognò l'Italia" è composta da 4 episodi da 50 minuti ciascuno, divisi in due puntate in onda su Rai 1 il 12 e 13 febbraio alle 21:30.

Quante sono le strofe dell'Inno di Mameli?

Le strofe dell'inno di Mameli sono sei in tutto, comprensive di un ritornello (stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte (x2), l'Italia chiamò!) . L'inno fu composto dal patriota Goffredo Mameli nel 1846 e musicato da Michele Novaro.

Dove hanno girato la fiction Mameli?

Mameli è stata girata in parte a Genova, che è stata anche la città natale del patriota. Alcune scene della serie tv sono state girate a Torino e a Roma. Alcune location della fiction sono davvero da scoprire.