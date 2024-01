Mameli, il ragazzo che sognò l'Italia: trama, cast e quando inizia la fiction di Rai 1

In arrivo su Rai 1 la fiction sulla vita di Mameli, il giovane che ha cambiato le sorti dell'Italia: scopriamo la trama, il cast e quando inizia.

Il giovane Mameli è protagonista dell'omonima fiction che approderà presto su Rai 1. Tante sono le curiosità a riguardo, dalla trama al cast: scopriamo insieme tutti i dettagli e quando inizia la fiction "Mameli".

Mameli, il ragazzo che sognò l'Italia: la trama della fiction Rai

Sono tante le serie che stanno appassionando gli spettatori Rai, come accade con "La lunga notte - La caduta del Duce", che con le sue splendide location e i continui colpi di scena ha attirato l'attenzione di molti.

Grandi aspettative anche intorno a "Mameli", la mini-serie in onda su Rai 1 che racconta le gesta e la vita del giovane Mameli, l'uomo che sognò l'Italia.

La storia del nostro Paese torna così protagonista del mondo delle fiction, testimoniando il desiderio crescente di andare a ritroso per scoprire le origini e il passato che hanno portato al raggiungimento della gloria italiana.

Merito di questo traguardo spetta anche a Goffredo Mameli, eroe del Risorgimento e creatore dell'inno d'Italia: la storia comincia a narrare i fatti dal 1847, anno in cui Mameli porrà le basi per dare vita a una nazione unita. Dopo la stesura del "canto degli italiani", Mameli partirà insieme a 300 volontari verso Milano, supportando la rivoluzione delle cinque giornate del 1848.

Storia e amore si uniscono nella nuova fiction Rai, a cui prendono parte molti attori noti del cinema e della serialità italiana.

Il cast di Mameli: da Neri Marcorè a Riccardo De Rinaldis Santorelli

Sono molti i volti noti che hanno aderito al progetto di Mameli, mettendo così in mostra il loro talento nei diversi ruoli interpretati.

Il giovane Mameli è Riccardo De Rinaldis Santorelli, che vestendo i panni del protagonista porta in scena il carisma da leader dell'uomo che ha cambiato il destino dell'Italia.

Al suo fianco, nei panni di Nino Bixio, c'è Amedeo Gullà, interprete di un personaggio molto caro a Mameli, con il quale condividerà la lotta a tutela degli ideali per un'Italia unita.

Il padre Goffredo è portato in scena da Neri Marcorè, uno dei volti più apprezzati del cinema italiano, dimostrando tutto l'affetto provato dal padre nei confronti del giovane Mameli. Goffredo, inoltre, cercherà di proteggere il figlio dalle probabili delusioni scaturite dai suoi movimenti rivoluzionari.

La madre Adelaide viene interpretata da Isabella Briganti, figura fondamentale per la creazione del pensiero di Mameli. Grazie a lei, infatti, crescerà in un ambiente moderno e colto.

Si aggiungono al cast anche Giovanni Crozza Signoris, Barbara Venturato, Chiara Celotto e Luca Ward.

Non resta allora che scoprire quando andrà in onda Mameli su Rai 1.

Quando inizia Mameli: svelata la data d'uscita

Dopo aver scoperto l'elenco delle fiction Rai in uscita a gennaio 2024, non resta che rivelare quando inizia Mameli.

L'attesa è finita: il pubblico avrà la possibilità di conoscere il giovane protagonista della storia d'Italia il 12 febbraio, data in cui verrà trasmessa la prima puntata della fiction, che avrà però una durata breve.

Due sono infatti gli appuntamenti che terranno gli spettatori incollati davanti al piccolo schermo. Insomma, il 12 e 13 febbraio chi ha una passione per la storia e per le fiction non può perdersi l'appuntamento su Rai 1.

Leggi anche: "Un amore", ecco quando esce la serie Sky con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti