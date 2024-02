"Mameli", la nuova fiction Rai: ecco la vera storia del giovane poeta patriota

La fiction "Mameli" è la storia vera del giovane poeta che scrisse il "Canto degli Italiani", poi diventato l'inno d'Italia che tutti conosciamo. Nella nuova produzione in onda su Rai 1, il celebre protagonista del Risorgimento viene raccontato nella sua sfera privata oltre che pubblica e descritto come una sorta di "rockstar" in grado di captare i sogni e le speranze dei giovani del suo tempo, senza rinunciare a una ricostruzione storica rigorosa. Non dunque un noioso "documentario", ma un biopic accattivante che strizza l'occhio anche al pubblico più giovane raccontando le avventure di alcuni ragazzi che sognavano l'Italia unita e libera.

"Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia", la fiction sbarca su Rai 1: ecco la storia vera della prima "rockstar"

Durante la conferenza stampa di presentazione della fiction "Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia", i registi hanno descritto il protagonista della mini-serie in arrivo su Rai 1 come una sorta di "rockstar" del suo tempo.

Qualcuno può averlo interpretato come una forzatura volta a "svecchiare" un argomento storico per renderlo più accattivante al grande pubblico, cercando così di arrivare persino alle giovani generazioni. Il paragone è certo usato ai fini della promozione del biopic, ma ci sta tutto. Ecco perché...

Il "Canto degli Italiani" che si fa strada da solo

In fondo la storia del giovane poeta e patriota si intreccia con quella del suo "Canto degli Italiani". Mentre il giovane affronta mille peripezie nella sua breve ma intensa vita pubblica e privata, la sua creatura letteraria più famosa - musicata da Michele Novaro - prende vita propria, si espande e si diffonde da Genova al resto dell'Italia. Non è un inno calato dall'alto: al contrario, il popolo lo porta in alto, fino a renderlo l'inno dell'Italia unita.

Come ha affermato Ago Panini, uno dei registi insieme a Luca Lucini:

Mameli studia e intercetta come un rapper l’esigenza delle persone, che lo cantano quasi fossero in un coro da stadio durante una manifestazione. In quell’occasione, come in un flashmob, 30mila persone lo cantono per la prima volta e sognano un Paese che non c’è ancora.

Nella mini-serie si affronta dunque la vicenda personale, politica e creativa di un giovane che ha dedicato la sua vita a un'ideale come tanti giovani del suo tempo. "Ci siamo affidati - ha detto la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati - a importanti consulenti storici che hanno dato la loro approvazione. Poi, come in ogni fiction, c'è qualche forzatura. Ma il film è rigorosamente fedele alla storia, comprese le storie d'amore".

Celebrazione della gioventù

La fiction è una celebrazione nei confronti del grande protagonista di un periodo fondante della nostra storia. Ma è anche un omaggio al suo celebre "Canto degli Italiani", che si fa simbolo dello spirito libero della gioventù, della sua forza straripante e un po' incosciente, dove nulla sembra impossibile da raggiungere. Gli altri personaggi sono come Nino Bixio (Amedeo Gullà), amico fraterno di Goffredo Mameli, Geronima Ferretti (Barbara Venturato) e Adele Baroffio (Chiara Celotto), entrambe legate a Goffredo da un grande amore. Nella mini-troviamo anche Mazzini e Garibaldi, personaggi fondamentali nel percorso del giovane Mameli.

A interpretare il giovane patriota nella serie tv è Riccardo De Rinaldis Santorelli "Noi nella serie raccontiamo un giovane Goffredo, un ragazzo, un essere umano, una persona che soffre, gioisce, ama, crede nell’amicizia e nell’uguaglianza", ha affermato il giovane attore, sicuro che il progetto sia in grado di avvicinare il pubblico più giovane a un personaggio storico di grande spessore, nonché autore del nostro inno nazionale.

Chi era Goffredo Mameli

Patriota, intellettuale, poeta, uno dei protagonisti indiscussi del Risorgimento, oltre che autore dell'inno nazionale italiano. Ma sicuri di sapere proprio tutto su Goffredo Mameli?

Nato a Genova il 5 settembre 1827 da un Ammiraglio della Marina Sarda e dalla Marchesa Adelaide Zoagli Lomellini, fin dalla più tenera età si avvicina all'ambiente intellettuale. Erano molti, infatti, gli intellettuali genovesi che frequentavano casa Mameli, influenzando la formazione del futuro autore dell'inno d'Italia. Ha portato avanti gli studi sotto la guida di Giuseppe Canale e poi del padre scolopio Agostino Muraglia, di ispirazione liberale. Dopo essersi iscritto all'Università di Genova, Goffredo Mameli si è avvicinato al mazzinianesimo e ha avuto modo di entrare in contatto con alcuni collaboratori dell'esule, fra cui Nino Bixio.

Sin da giovane, Mameli ha dato prova delle sue grandi abilità letterarie, componendo poesie in stile romantico, impreziosite da molti spunti politici a partire dal 1847. Nel settembre dello stesso anno compose l'inno “Il Canto degli italiani” il quale, musicato da Michele Novaro, sarebbe diventato l'Inno nazionale della Repubblica Italiana, più noto con il suo primo verso “Fratelli d’Italia”.

Qual è il vero inno d'Italia?

Con la legge n. 181 del 4 dicembre 2017, la Repubblica ha riconosciuto definitivamente il testo del "Canto degli italiani" di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale.

Perché "schiava di Roma"?

Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Recita così il testo di Mameli, ma cosa significa? il riferimento è all'antica usanza di tagliare i capelli alle donne schiave, per differenziarle da quelle libere. La dea Vittoria è quindi rappresentata dall'autore come una donna dai capelli lunghi, che dovrebbe porgere affinché le vengano tagliati in segno di sottomissione a Roma.

Insomma, Mameli non ha dubbi: in insurrezione contro gli austriaci, la Vittoria sarà degli italiani perché così vuole il destino.

Cosa c'era prima dell'Inno di Mameli?

La Marcia reale è stato il primo inno italiano, in vigore dal 1861 al 1943.

Si trattava dell'inno di casa Savoia, sotto la quale si era materialmente realizzata l’unificazione.

In onda dopo Sanremo

I due episodi della fiction "Mameli" vanno in onda in 2 serate in prima visione su Rai 1, lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024, subito dopo la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

La scelta non sembra poi così casuale. Dalla Rai, infatti, spiegano: "È uno dei momenti in cui il senso di unità nazionale è più presente. L'anno scorso il Festival è stato aperto dall'Inno di Mameli".