Tutti pazzi per Mare Fuori 4: gli ascolti della quarta stagione sono saliti alle stelle

L'attesa è finita. Il 1 febbraio 2024 a mezzanotte sono state pubblicate su Rai Play le prime 6 puntate di Mare Fuori 4. Proprio come per la terza stagione, anche questa volta la Rai ha scelto di lanciare le puntate in pre-broadcasting sulla sua piattaforma di streaming.

Il successo dell'operazione ha superato ogni aspettativa e si è registrata una crescita esponenziale di spettatori nelle prime due ore di pubblicazione rispetto alla terza stagione.

I dati sono stati raccolti dalla società di analisi dei media Sensemakers. Ecco a quanto ammontano gli ascolti di Mare Fuori 4.

Mare Fuori 4 è su Rai Play: come vederlo e quando esce su Rai 2

Le prime 6 puntate di Mare Fuori 4 sono disponibili in streaming su Rai Play dalla mezzanotte di giovedì 1 febbraio. È possibile guardarle in ogni momento, da computer, tablet o smartphone accedendo alla piattaforma gratuita Rai Play.

Per vedere i primi episodi della quarta stagione di Mare Fuori in anteprima basta scaricare l'app gratuita Rai Play disponibile per IOS e Android, oppure collegarsi al sito web del servizio. Registrarsi alla piattaforma è completamente gratuito e serve solo un indirizzo email valido. Fatta la registrazione e l'accesso, basterà cercare gli episodi e cominciare a guardare. Su Rai Play è possibile anche riguardare le vecchie stagioni di Mare Fuori, per chi volesse rinfrescarsi la memoria prima di cominciare a vedere la nuova stagione.

Per chi, invece, preferisce aspettare e guardare la fiction in prima serata su Rai 2, Mare Fuori 4 andrà in onda ogni settimana alle 21.30 da mercoledì 14 febbraio.

Le puntate della quarta stagione sono 12, perciò nei primi tre appuntamenti andranno in onda le 6 puntate pubblicate in anteprima e poi le ultime 6, che saranno rese disponibili su Rai Play solo dopo la messa in onda su Rai 2.

Gli ascolti di Mare Fuori 4 sono alle stelle: tutti i dati delle prime ore di pubblicazione dei 6 episodi in anteprima

L'anteprima in streaming delle prime 6 puntate di Mare Fuori 4 ha registrato ascolti da capogiro. Le puntate sono state pubblicate a mezzanotte del 1 febbraio 2024 e al momento della pubblicazione, già migliaia di spettatori erano sintonizzati per guardare la prima puntata.

Infatti, nelle prime due ore dopo il lancio, sono state registrate ben 1.136.202 visualizzazioni. Un record, se si pensa che la terza stagione ne aveva registrate meno della metà.

Per essere precisi, rispetto all'anteprima della terza stagione della fiction, che è una delle più amate del catalogo Rai, Mare Fuori 4 ha visto un aumento del 118 per cento nelle visualizzazioni e un aumento dell'88 per cento nel tempo speso dagli spettatori per guardare le nuove puntate.

Il primo episodio della quarta stagione, che si intitola "Nel nome dell'amore", nelle prime due ore di pubblicazione contava già 848.956 visualizzazioni e 21.189.410 minuti spesi per guardarlo. Rispetto al primo episodio della terza stagione della serie, pubblicato in anteprima su Rai Play a febbraio 2023, quello di Mare Fuori 4 ha registrato aumenti straordinari: il 165 per cento in più di visualizzazioni e il 140 per cento in più di tempo speso.

Il fenomeno Mare Fuori sembra essere inarrestabile ma questi dati sottolineano anche qualcos'altro, oltre al successo incredibile della fiction ambientata in un penitenziario minorile di Napoli. Infatti, il successo in termini di ascolti dell'anteprima streaming di Mare Fuori 4 conferma la forza della strategia di pre-broadcasting messa in atto dalla Rai. Inoltre, l'affermarsi di una piattaforma come Rai Play mostra come si stia diffondendo sempre di più l'abitudine nuova di fruire i contenuti televisivi in streaming.

