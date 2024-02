Mare Fuori 4, la parte 2 arriva con una sorpresa del tutto inaspettata: ecco quando esce

L'attesa è finita: la parte 2 di Mare Fuori 4 sta per sbarcare su RaiPlay. Non solo, ci sarà anche una sorpresa. Vediamo quando esce,

La parte 2 di Mare Fuori 4 sta per essere caricata su RaiPlay. Non solo, il regista Ivan Silvestrini ha annunciato una grande sorpresa per i fan. Vediamo quando esce e cosa devono aspettarsi i telespettatori.

Mare Fuori 4, parte 2: ecco quando esce

L'1 febbraio 2024 a mezzanotte sono usciti i primi quattro episodi di Mare Fuori 4. I fan attendevano quel momento da un anno e, non a caso, hanno mandato in tilt RaiPlay. Una cosa del genere non era mai accaduta, tanto che gli stessi vertici Rai si sono detti scioccati. Ad essere onesti, visto il successo della serie tv, c'era da aspettarselo. Adesso, a distanza di due settimane e in concomitanza con la messa in onda in tv, sta per uscire la parte 2.

Per assistere ai nuovi episodi di Mare Fuori 4, quindi dal settimo in poi, i fan dovranno collegarsi sul sito o sull'applicazione di RaiPlay allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 14 febbraio. Nello stesso giorno, in prima serata su Rai2, inizierà la messa in onda della nuova stagione della serie tv firmata Picomedia. Come accaduto anche in passato, ogni puntata sarà composta da due episodi.

Le belle notizie, però, non sono finite. Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori 4, ha annunciato una sorpresa del tutto inaspettata. La serie tv avrà due episodi aggiuntivi. Questo significa che i nuovi episodi non saranno 6 ma 8.

Mare Fuori 4: la parte 2 avrà due episodi in più di 100 minuti

Mare Fuori 4, parte 2 compresa, sarà composta da un totale di 14 episodi. Il regista Ivan Silvestrini ha annunciato:

Questa stagione avrà 2 episodi in più che rappresentano quello che io avrei voluto fare per celebrare questo quarto anno di Mare Fuori. (...) Una gigantesca puntata speciale che contiene tutto ciò che avete aspettato... e temuto. Però sarà un momento memorabile.

I due episodi aggiuntivi, della durata complessiva di 100 minuti, dovevano inizialmente essere una specie di film celebrativo. Visto che l'uscita di Mare Fuori 5 è prevista per febbraio 2025, il regista non ha potuto dedicarsi alla pellicola e ha pensato di farla uscire come "puntata speciale".

Cosa bisogna aspettarsi da Mare Fuori 4? I primi sei episodi hanno fornito qualche dettaglio, ma la trama resta appesa ad un filo. Sappiamo, grazie alla condivisione social di Giacomo Giorgio, che Ciro Ricci farà una comparsa anche in questa stagione. Il suo arrivo, probabilmente in veste di fantasma, è previsto proprio nella parte 2. Possibile che il fratello di Rosa sia uno dei protagonisti della puntata speciale? Per avere qualche certezza non possiamo fare altro che attendere la mezzanotte del 14 febbraio 2024.