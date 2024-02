Mare Fuori 4, colpi di scena e sorprese: ecco la spiegazione del finale

Mare Fuori è una serie televisiva che racconta le storie di un gruppo di giovani detenuti in un carcere minorile di Napoli, situato a picco sul mare.

Ruotando attorno a storie di amicizia, d'amore, di riscatto e di speranza, la serie ha appassionato in particolare la GEN Z. Grazie anche ai social media ha riscosso un successo enorme e vede oggi attorno a sé un fandom ben consolidato.

La quarta stagione ha visto gli ascolti salire alle stelle, creando nuovi misteri e lasciando gli spettatori con molte domande, che troveranno risposta solamente nella stagione successiva. Cerchiamo però di dare una spiegazione del finale di Mare Fuori 4, dove i colpi di scena non sono assolutamente mancati.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Come termina Mare Fuori 4: ecco la spiegazione del finale 2. Quando ci sarà Mare Fuori 5? 3. Chi non ci sarà in Mare Fuori 5

Come termina Mare Fuori 4: ecco la spiegazione del finale

Nell’ultima puntata, dopo tanti alti e bassi, Rosa Ricci, uno dei personaggi più amati della serie, accetta l’amore di Carmine e i due decidono di convogliare a nozze. Con grande speranza e ottimismo per il loro futuro aderiscono al programma per protezione dei testimoni, che gli consentirà di allontanarsi da Napoli e dalle famiglie.

Tutto cambia, però, dopo che Wanda di Salvo le mostra un video delle telecamere di sicurezza in cui Edoardo esce dalla stanza di Don Salvatore. Rosa sente il bisogno di vendicare la morte del padre e decide di abbandonare Carmine all'altare.

Nel frattempo, Carmela svela a Edoardo il nascondiglio dei soldi dei Ricci, situato nella tomba della famiglia di Rosa al cimitero di Poggioreale. Il desiderio di Edoardo è infatti quello di impadronirsi di quei soldi per governare su tutta Napoli e si dirige subito al cimitero.

Qui, oltre a Rosa, si sono recati anche Micciarella e Cucciolo, che hanno le stesse intenzioni di Edoardo: accaparrarsi il tesoro della famiglia Ricci per consolidare il loro dominio.

A calarsi per primo nella cripta è Edoardo, che riesce a trovare soldi. Tuttavia, qualcuno inizia a sollevare la scala per intrappolarlo, per poi colpirlo con una vanga di fronte ai suoi tentativi di evadere dalla cripta.

Chi uccide Edoardo in Mare Fuori 4?

La morte di Edoardo non è confermata con certezza. Tuttavia, la scena finale dell’episodio mostra il ragazzo in condizioni critiche, mentre perde molto sangue. Si trova intrappolato in fin di vita nella cripta, in un luogo isolato. Il suo destino è quindi appeso a un filo. Ma chi è l’aggressore di Edoardo?

Sappiamo che nel cimitero si trova Rosa Ricci, determinata a ottenere la sua vendetta e che non ha più nulla da perdere. Ci sono poi Micciarella e Cucciolo, interessati ai soldi tanto quanto Edoardo.

L'unica certezza però è che Edoardo non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, è ignoto l'autore della sua aggressione, così come non sappiamo chi è riuscito a recuperare i soldi.

Quando ci sarà Mare Fuori 5?

Mare Fuori 5 si farà, così come è stata confermata la sesta stagione, visto il grande apprezzamento da parte del pubblico (che a Mare Fuori 4 ha regalato ascolti record).

Considerando che la serie generalmente propone una stagione all'anno, Mare Fuori 5 dovrebbe essere già disponibile a febbraio 2025, molto probabilmente con la stessa modalità utilizzata negli ultimi due anni, ossia prima su RaiPlay e poi su Rai2

Chi non ci sarà in Mare Fuori 5

Nella quinta stagione il cast vedrà un rinnovamento con l’uscita di alcuni personaggi chiave. Nella quinta stagione saranno diversi i personaggi che non vedremo più. Innanzitutto mancheranno Salvatore Ricci, il boss che è morto per mano di Edoardo, e Carmine Di Salvo, che ha lasciato Napoli per andare alla ricerca di un futuro migliore.

Presumibilmente mancheranno anche Crazy J, trasferita in un carcere per adulti, e Ciro Ricci, che ha infittito la trama con i suoi flashback, ma parrebbe che la sua storia sia giunta a una conclusione. Incerto, invece, è il destino di Edoardo. Lo scopriremo solo nella quinta stagione.