Mare Fuori 5 e il futuro di Carmine: ci sarà Massimiliano Caiazzo nella prossima stagione?

Tanti sono ancora i dubbi in sospeso dopo l'ultima puntata di Mare Fuori e alcuni riguardano il personaggio di Carmine: ma Massimiliano Caiazzo ci sarà nella quinta stagione?

La quarta stagione di Mare Fuori ha superato tutte le aspettative, coinvolgendo il pubblico nelle dinamiche dei giovani carcerati dell'IPM di Napoli.

Sono però ancora molti i dubbi lasciati in sospeso dopo l'ultima puntata, tra cui il futuro del personaggio di Massimiliano Caiazzo: scopriamo se Carmine tornerà in Mare Fuori 5.

Mare Fuori 5: ci sarà Carmine?

Tanti sono i personaggi che hanno detto addio ai propri personaggi dopo la quarta stagione e molti sono ancora in dubbio per il loro futuro.

Dopo aver rivelato se ci sarà Rosa in Mare Fuori 5, non resta che svelare il destino di Carmine, personaggio interpretato da Massimiliano Caiazzo.

A rivelare la risposta è il regista uscente Ivan Silvestrini, il quale in alcune storie su Instagram ha risposto alle domande dei fan più curiosi, molte rivolte al futuro di Carmine di Mare Fuori 5.

La scena finale che lo vede camminare in spiaggia assieme a sua figlia Futura ha fatto pensare a un addio del personaggio di Carmine, il quale è entrato nel programma testimoni, dovendo cambiare per sempre la sua identità.

Il regista ha rivelato di aver girato quelle scene senza pensare al destino dell'attore nella serie, la cui trattativa per un rinnovo è ancora in dubbio.

Non si sa quindi se Massimiliano Caiazzo possa tornare nelle vesti di Carmine, personaggio che, in un ugual modo, ha avuto un finale degno di un addio.

Come finisce la quarta stagione di Mare Fuori?

I dubbi rimasti in sospeso sono ancora molti, dati i numerosi colpi di scena che hanno avuto luogo in questa quarta stagione.

La spiegazione del finale di Mare Fuori 4 risponde a tutte le domande degli spettatori, la maggior parte rivolte all'identità del presunto assassino di Edoardo.

Sono in molti i sospettati del delitto, data la presenza al cimitero di diversi protagonisti della serie tv, lasciando ancora più dubbi dopo l'ultima puntata.

Le risposte non tarderanno ad arrivare con la quinta stagione di Mare Fuori.

Quando esce la quinta stagione di Mare Fuori?

L'alto successo aumenta una fatidica domanda: Mare Fuori 5 si farà? La risposta non tarda ad arrivare.

Dopo il cambio di regista, i lavori per la fase di pre-produzione sembrano già essere iniziati, pronti a girare le scene della quinta stagione.

Viste le precedenti tempistiche, vi è la possibilità che Mare Fuori 5 possa già essere disponibile a partire dal 2025, accontentando così tutti gli spettatori.

Dove vedere Mare Fuori 5?

Mare Fuori e Rai confermano la loro alleanza, continuando a trasmettere gli episodi su Rai 2.

I fan che vogliono però rivivere le emozioni di tutte le stagioni, possono usare RaiPlay, piattaforma in cui sono presenti tutti gli episodi.

Sembra inoltre che si voglia continuare con la stessa strategia di distribuzione anche per le prossime stagioni, dando la possibilità di vedere in anteprima gli episodi su RaiPlay prima della messa in onda settimanale su Rai 2.

