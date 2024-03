Mare fuori 5: Rosa ci sarà nella prossima stagione? Ecco la risposta che i fan aspettavano

Mare fuori 4 è in programmazione su Rai 2 ogni mercoledì sera alle ore 21.20, ma chi non riesce ad aspettare l'appuntamento settimanale della messa in onda (con due episodi a serata) può visualizzare tutta la stagione in streaming su RaiPlay, in forma gratuita. E mentre i fan sono ancora alla scoperta delle vicissitudini dei protagonisti, si comincia a vociferare in merito a una nuova stagione della serie. I possibili abbandoni di personaggi chiave della fiction Rai preoccupano gli spettatori più fedeli: Rosa ci sarà in Mare fuori 5? Regista e team di sceneggiatori sono pronti a cambiare: si può dire lo stesso per alcuni dei personaggi più amati? Insomma, le novità dietro le quinte sono tante...

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Quando esce Mare fuori 5? 2. Dove vedere Mare fuori 5? 3. Mare fuori 5, Rosa ci sarà? 4. Chi ha ucciso Edoardo?

Quando esce Mare fuori 5?

Ebbene sì, Mare fuori 5 si farà. Come confermato dalla casa di produzione Picomedia, sono state confermate sia la quinta sia la sesta stagione.

Si attendono però dei cambiamenti importanti per i prossimi episodi, a partire dal cambio alla regia. Il regista Ivan Silvestrini, infatti, dopo la messa in onda di tutti gli episodi di Mare fuori 4 su RaiPlay ha annunciato la sua decisione di abbandonare la serie. Al suo posto c'è Ludovico De Martino, regista di origini campane che ha diretto Skam Italia.

Dove vedere Mare fuori 5?

La nuova stagione è disponibile sia su RaiPlay, in streaming, sia in chiaro su Rai 2. Tuttavia, per la messa in onda della quinta stagione, molto probabilmente si deve aspettare il 2025. In aggiunta, persino Netflix è pronta a distribuire la stagione in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è disponibile.

Mare fuori 5, Rosa ci sarà?

I telespettatori che hanno visto la quarta stagione tutta d'un fiato sanno che ci sono alcuni personaggi probabilmente destinati a dire addio alla prossima stagione. Ma Rosa Ricci non è una di queste.

Dalle anticipazioni, si conferma che Rosa ci sarà anche in Mare fuori 5. L'attrice Maria Esposito attualmente è impegnata a portare nei teatri di tutta Italia il musical di Mare fuori, diretto da Alessandro Siani. Anche in tal caso, il pubblico non ha disatteso le aspettative e lo show sta registrando sold out in tutto il Paese.

Chi ha ucciso Edoardo?

L'ultima puntata della quarta stagione ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso e c'è chi ancora cerca di comprendere a pieno il finale. Edoardo è alla ricerca del denaro che Salvatore Ricci ha lasciato in eredità a sua figlia e così, dopo le confidenze di Carmela, si è recato al cimitero dove presumibilmente si trova il denaro. Peccato che non sia stato l'unico ad avere questa idea... Anche Rosa Ricci, infatti, si è recata al cimitero dopo aver disertato il suo matrimonio. E non è la sola: ci sono persino i fratelli Cucciolo e Micciarella, desiderosi di potere.

Di recente, l'interprete di Edoardo, Matteo Paolillo, ha pubblicato un post criptico sul suo profilo Instagram in cui sostiene di aver pubblicato un EP per salutare Edoardo. Le sue parole hanno inevitabilmente catturato l'attenzione dei fan, che temono in un suo definitivo abbandono. Ma ancora non è detta l'ultima parola: per molti si tratta solo di un saluto al suo personaggio, dopo la fine della stagione. Staremo a vedere cosa succederà quando inizieranno le riprese e chi sarà confermato nel cast di Mare fuori.