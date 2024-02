Mare Fuori 5 si farà? Tra indiscrezioni e colpi di scena, ecco cosa c'è da aspettarsi

Mare Fuori è una serie tv prodotta da Rai Fiction che ha avuto e continua ad avere un successo clamoroso. Dal 14 febbraio 2024 è tornato su Rai 2 con la quarta stagione, che è disponibile anche su RaiPlay. Le prime sei puntate sono in onda sulla piattaforma streaming già dall'1 febbraio, mentre le successive otto puntate dal 14 febbraio.

Anche per la nuova stagione i dati vanno oltre ogni più rosea aspettativa: sono bastate poche ore dalla messa in onda della quarta stagione per registrare milioni di visualizzazioni. E proprio alla luce dei continui record, c'è da chiedersi se si farà anche Mare Fuori 5. I fan ci sperano e non mancano le prime indiscrezioni...

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Mare Fuori 5: si farà? 2. Chi non ci sarà più in Mare Fuori 5? SPOILER 3. Quando uscirà la stagione 5 di Mare Fuori? 4. Come finisce tra Rosa e Carmine in Mare Fuori 4?

Mare Fuori 5: si farà?

I fan di Mare Fuori possono tirare un sospiro di sollievo. Ebbene sì, perché la serie è stata rinnovata per ben due stagioni. Quindi non solo ci sarà Mare Fuori 5, ma anche una successiva stagione. Per quel che concerne la data di uscita però, c'è ancora ben poco di definito. Probabilmente si manterrà lo stesso periodo di pubblicazione delle precedenti stagioni: per la quinta quindi, bisogna forse aspettare febbraio 2025.

Ciascuna stagione è composta solitamente da 12 episodi. Nella quarta gli episodi sono 14, perché, come spiegato dal regista Ivan Silvestrini sul suo profilo Instagram, c'era in cantiere il progetto di fare un film su Mare Fuori, che alla fine non si è concretizzato. Per questo motivo, sono stati semplicemente aggiunti degli episodi al termine della stagione corrente.

Chi non ci sarà più in Mare Fuori 5? SPOILER

Dopo la pubblicazione della quarta stagione, il cui finale ha lasciato gli spettatori con non pochi dubbi, ha annunciato a sorpresa il suo addio alla regia proprio Ivan Silvestrini, che ha diretto la serie dalla prima stagione. Il regista ha dato l'annuncio attraverso una lunghissima lettera indirizzata ai fan della fortunatissima serie, in cui ha ringraziato tutti a cuore aperto spiegando però che ora la sua strada è altrove ed è pronto a imboccare nuovi percorsi.

Chi ha visto la quarta stagione fino alla fine può già fare alcune ipotesi sul futuro della serie. Il cast subirà qualche variazione? Alcuni personaggi, effettivamente, sono destinati a scomparire...

Tra loro c'è Raiz, che interpreta Salvatore Ricci, morto nel corso della stagione. Eppure il suo potrebbe non essere un addio definitivo. Al contrario, molto probabilmente, sarà presente in alcuni flashback della famiglia Ricci, in particolare insieme a Giacomo Giorgio (che interpreta il mai dimenticato Ciro). Anche Clara Soccini, nella serie Crazy J, non farà parte della nuova stagione, perché è stata trasferita in un altro carcere. Nella vita reale, invece, l'attrice e cantante ha partecipato alla settantaquattresima edizione Festival di Sanremo dopo aver vinto la categoria Giovani e si sta concentrando sulla sua carriera musicale.

Altri personaggi che potrebbero non tornare nella quinta stagione sono:

• Massimiliano Caiazzo , che interpreta Carmine. L'ultima scena ha sancito il suo addio all'IPM insieme a sua figlia Futura in una località segreta per costruire il suo futuro lontano da Napoli

• Matteo Paolillo, che interpreta Edoardo rimasto ferito e segregato nella tomba dei Ricci, dopo aver saputo da sua moglie Carmela dei soldi nascosti da Salvatore Ricci e lasciati a sua figlia Rosa

Quando uscirà la stagione 5 di Mare Fuori?

Se davvero regia e produzione decidessero di seguire la strada già tracciata, la quinta stagione di Mare Fuori potrebbe uscire a febbraio 2025.

Tuttavia, non vi sono informazioni certe circa la data di uscita: le indiscrezioni non si fermano, ma per avere delle certezze non si può fare altro che pazientare.

Come finisce tra Rosa e Carmine in Mare Fuori 4?

Intrighi e colpi di scena, ancora una volta, sono stati un punto forte della quarta stagione di Mare Fuori. Ad aver incuriosito e appassionato il pubblico è anche il legame tra Rosa e Carmine... Come finisce tra i due?

In attesa di ulteriori novità, per le quali probabilmente non si può fare altro che aspettare la quinta stagione della serie, si sa solo che i due non si sono sposati. Lei è andata al cimitero per salvare i soldi della famiglia Ricci, lui è andato a vivere con Futura in una località marittima indefinita attraverso programma di protezione testimoni.