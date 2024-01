Mare Fuori 4, abbiamo la data e le anticipazioni: una scelta cambierà la vita di tutti

L'attesa per Mare Fuori 4 sta per terminare. La nuova stagione della famosa fiction di Rai 2 è ormai alle porte e i fan sono in fibrillazione. Nel corso degli anni Mare Fuori ha saputo conquistare un'ampia fetta di pubblico che abbraccia molte generazioni, a partire dai più giovani. Gli attori sono osannati a tal punto che il set della fiction è stato blindato. Ma fra poco l'attesa sarà ampiamente ripagata dalla messa in onda della nuova stagione, disponibile sia su RaiPlay sia su Rai 2. La data di uscita è stata svelata ufficialmente e le prime incredibili anticipazioni sono pronte a entusiasmare i fan.

La data di uscita della nuova stagione

Anche quest'anno RaiPlay avrà l'esclusiva dei primi episodi della fiction ambientata in un carcere minorile a Napoli. I primi sei episodi, infatti, escono il prossimo 1 febbraio. Per i telespettatori, invece, l'attesa sarà leggermente più lunga. La messa in onda in prima serata è prevista per il prossimo 14 febbraio, con i primi due episodi. E ogni settimana andranno in onda due episodi, per un totale di 12 puntate.

La serie tv è prodotta da Picomedia e Rai Fiction. I primi due episodi sono stati presentati in occasione del Festival del Cinema di Roma, a ottobre 2023. Come nell'anno precedente, la Rai ha deciso di rendere pubblica la serie prima su RaiPlay tenendo in conto il fatto che è seguita soprattutto da un pubblico adolescente e, pertanto, risulta essere più fruibile attraverso la piattaforma streaming.

Trama e cast di Mare Fuori 4: ecco tutte le anticipazioni (ma attenzione agli spoiler)

Mare Fuori 4 si apre con un enorme dilemma che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori alla fine della terza stagione. Chi ha sparato e chi si è ferito durante l'incontro tra Rosa Ricci, suo padre e Carmine Di Salvo? La quarta stagione inizia proprio con la scoperta di questo arcano: ad aver sparato è stata Rosa Ricci e il suo obiettivo è stato il padre: Don Salvatore, da sempre in contrasto con la famiglia Di Salvo, desidererebbe per sua figlia un fidanzato non appartenente al clan che tanto odia.

Nel frattempo, Edoardo sta lottando tra la vita e la morte. Si risveglia in ospedale e scoprirà di essere stato salvato grazie alle trasfusioni di sangue di Teresa, la sua compagna con la quale ha avuto un figlio e con cui i rapporti non sono stati sempre idilliaci. Nel corso della nuova stagione, inoltre, viene esplorato di più il passato della famiglia Ricci.

Nel cast troviamo di nuovo Massimiliano Caiazzo, Domenico Cuomo, Maria Esposito, Clotilde Esposito, Antonio De Matteo, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Artem, Matteo Paolillo, Raiz, Vincenzo Ferrera, Pia Lanciotti e Giacomo Giorgio, nei panni del compianto Ciro Ricci.

Insomma, nuovi avvenimenti terranno incollato lo spettatore allo schermo, pronto ad avventurarsi alla scoperta di una nuova appassionante stagione. La serie, che è diventata un vero e proprio cult, è pronta a riscuotere ancora un incredibile successo. Le prime tre stagioni hanno ottenuto straordinari record di visualizzazioni, diventando una delle serie più viste di sempre.

Nel frattempo il regista e comico Alessandro Siani ha creato un musical su questa serie, registrando sold out in lungo e in largo. Andrea Sannino si occupa delle colonne sonore e ci sono molti protagonisti della fiction anche nel musical. Tra loro spiccano Maria Esposito, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi, Antonio D'Aquino e Salahduin Tijiani Imrana.