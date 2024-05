La serie TV Baby Reindeer ha colpito gli spettatori raccontando la storia di una stalker che perseguita un aspirante comico. Il racconto è tratto da una storia vera, vissuta proprio dall’attore protagonista della serie: Richard Gadd. La donna che lo stalkera nello show di Netflix si chiama Martha Scott, ma nella realtà il suo vero nome è Fiona Harvey. Ecco cosa sappiamo su di lei e perché il suo nome è venuto a galla.

La trama di Baby Reindeer

La serie racconta la storia vera di Richard Gadd, attore che interpreta il protagonista, Donny. Lui è un aspirante comico scozzese che si è trasferito a Londra per diventare famoso e avere successo, cimentandosi in spettacoli di stand-up comedy. Non riuscendo ancora a guadagnarsi da vivere in questa maniera, per mantenersi lavora in un pub.

Un giorno conosce una donna, che si chiama Martha. Donny con lei è gentile e la donna inizia a fargli visita nel locale ogni giorno alla stessa ora, chiaramente per parlare con lui. Inizialmente tra Martha e Donny sembra sia nata una bella amicizia, ma con il tempo gli atteggiamenti di lei diventano sempre più invasivi e inquietanti.

Martha lo segue sui social e nei suoi spettacoli. Lo riempie di messaggi vocali e mail, non lasciandogli spazio e senza mai dargli tregua. Si intromette nelle sue relazioni e gli impedisce di vivere la sua vita senza di lei.

Tutto ciò prosegue per anni e la polizia non lo aiuta. Questo rapporto fa tornare alla mente di Donny dei ricordi traumatici che riguardano Darrien, uno scrittore più in là con gli anni che si era offerto di aiutarlo, salvo poi approfittarsi di lui.

Il vero nome di Martha Scott è Fiona Harvey: ecco chi è

La trama è ispirata da una storia vera: quella di Richard Gadd, attore della serie. Il personaggio di Martha Scott è infatti una persona reale, che però si chiama in un altro modo. Il suo vero nome è Fiona Harvey.

La donna, in un’intervista anonima rilasciata al Daily Record, ha dichiarato:

Niente di tutto questo è accaduto, è un mucchio di spazzatura.

Inoltre, ha lasciato intendere di essere intenzionata a fare causa a Gadd e a Netflix, per l’immagine che ha trasmesso di lei e per le ripercussioni che lo show le ha portato. Lei si ritiene infatti la reale vittima nella vicenda, perché ha ricevuto diverse minacce di morte da parte dei sostenitori di Gadd. Quest’ultimo è prontamente intervenuto sulla questione, precisando di aver fatto di tutto al fine di preservare l’identità dei personaggi della serie, chiedendo ai suoi fan di porre fine a questa “caccia all’uomo” sui social.

A tal proposito le parole della “vera Martha Scott” sono state:

Gadd e Netflix l’hanno presentata come una storia vera e ora qualche omuncolo del North Carolina mi minaccia di morte perché pensa che sia vera. Ma penso si debba essere realmente stupidi per crederlo.

Fiona Harvey, la vera stalker intervistata in tv da Piers Morgan

Ora la donna sbarca in televisione e per la prima volta si fa intervistare senza nascondersi nell’anonimato.

La vera Martha Scott di Baby Reindeer esce dalla copertura e mi concede la sua prima intervista televisiva sullo show di grande successo di Netflix. Fiona Harvey vuole dire la sua e “mettere le cose in chiaro”. È una stalker psicopatica?

Con queste parole, in un post di Instagram, Piers Morgan ha annunciato che la presunta stalker è la prossima ospite del suo show, trasmesso in diretta anche su YouTube. Il collegamento inizia alle ore 20 di giovedì 9 maggio 2024.

