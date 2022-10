In partenza sugli schermi di Rai uno dal 20 ottobre la nuova fiction “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. La serie trae ispirazione dai romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva, ad interpretare Vincenzo Malinconico c’è Massimiliano Gallo. Ma chi è l’affascinante attore napoletano protagonista della nuova fiction di Rai.

Nuova serie tv al via da oggi 20 ottobre sul piccolo schermo di Rai uno. Si tratta della fiction “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” personaggio tratto dai noti romanzi dello scrittore napoletano Diego de Silva.

Non tutti i romanzi dedicati a malinconico sono stati di ispirazione per la serie, ma soltanto 3 "Non avevo capito niente" (2007), "Mia suocera beve" (2010) e "Divorziare con stile" (2017). La prima stagione è stata girata tra Salerno la Costiera Amalfitana (Cetara e Vietri sul Mare), Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Roma.

Otto gli episodi di questa prima stagione, per un totale di quattro prime serate che partiranno giovedì 20 ottobre e si concluderanno il 10 novembre su Rai uno.

La nuova serie "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso" è il prodotto di una collaborazione tra Rai Fiction e Viola Film. La fiction è molto diversa dai thriller stranieri soprattutto per la diversità del protagonista.

Vincenzo Malinconico è un avvocato precario, tutto nella sua vita è precario, l’amore, la famiglia, il lavoro. L’unica cosa che gli riesce bene è filosofeggiare.

Nei libri di De Silva, il protagonista risulta molto simpatico ai lettori probabilmente perché in ogni essere umano c’è un pò di Vincenzo Malinconico.

A dare il volto a questo strampalato avvocato c’ha pensato l’affasciante attore napoletano Massimiliano Gallo.

Ma chi è il protagonista della nuova serie di Rai uno “Vincenzo malinconico-avvocato di insuccesso”?

Massimiliano gallo: chi è, carriera e vita privata del protagonista di Avvocato d'insuccesso

Dal 20 ottobre partirà la nuova fiction Rai “Vincenzo Malinconico- avvocato di insuccesso”. Ad interpretare il precario avvocato Vincenzo Malinconico è l’affasciante Massimiliano Gallo.

Il protagonista della nuova fiction di rai uno, Massimiliano Gallo nasce a Napoli nel 1968. Figlio del noto cantante napoletano Nunzio Gallo e dell’attrice di teatro Bianca Maria, Massimiliano realizza un percorso professionale di tutto rispetto accanto ad artisti del calibro di Carlo Croccolo e dei fratelli Giuffrè.

Debutta in teatro in tenerissima età e in tv compiuti i 10 anni come protagonista di diversi telefilm per bambini.

Nel 1988 fonda insieme al fratello Gianfranco, la compagnia teatrale “Gallo” con il vanta dieci anni di successi. Tra le varie opere messe in scena ricordiamo “Il piacere dell’estate”, “Francesca da Rimini” con la regia di Aldo Giuffrè e “Paillettes” prodotto dal Mouline Rouge di Parigi.

Nello stesso periodo si dedica anche alla tv e alla radio incidendo due dischi “Dischi Raccolta” dedicati a Titina De Filippo e a Raffaele Viviani. Nel 1997, viene chiamato per interpretare il ruolo di Peppino De Filippo in “Non ti pago”.

Ma è il ruolo di Nennillo in “Natale in casa Cupiello” che gli vale il successo di pubblico e di critica. L'attore napoletano vanta negli ultimi anni anche numerosi successi tv, parliamo della sua presenza nelle fiction "I Bastardi di Pizzofalcone", dove interpreta il commissario Luigi Palma, e dal 2019 è Pietro De Ruggeri in Imma Tataranni.

Massimiliano Gallo e la sua vita privata

Il protagonista di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, Massimiliano Gallo è sposato ormai da anni con la bellissima modella e attrice brasiliana Shalana Santana, ex del dentista napoletano ed ex gieffino Alessandro Lukacs con il quale ha un figlio.

I due hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Conosciuti durante una cena e da li non si sono più lasciati, infatti stanno insieme da ormai sette anni.

Massimiliano Gallo ha una figlia di 19 anni di nome Giulia nata dal suo precedente matrimonio con Anna sposata nel 1992.