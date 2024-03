Matteo Paolillo lascia Mare Fuori? L'indizio social che lascia i fan senza parole

Tanti i colpi di scena presenti nella quarta stagione di Mare Fuori, in cui molti dei protagonisti hanno dovuto fare i conti con il proprio destino. Uno di questi è stato Edoardo: Matteo Paolillo lascia definitivamente Mare Fuori? Ecco la risposta al dubbio che attanaglia i fan della serie Rai più amata degli ultimi anni.

Come finisce la stagione 4 di Mare Fuori?

L'attesa per la quarta stagione di Mare Fuori è stata ripagata, dato il grande successo ottenuto in termini di ascolti su Rai 2 e RaiPlay.

Il finale merita però una spiegazione, dati i numerosi eventi avvenuti all'interno di una singola puntata. A destare alcuni dubbi è stato Edoardo, che sul finale si trova nel cimitero dopo la rivelazione sui soldi dei Ricci.

Proprio in questo luogo, Edoardo ha trovato i soldi della famiglia mafiosa, recuperando così il denaro sporco: in quell'occasione, tuttavia, il giovane è stato colpito da una pala e il colpo sembra essere stato fatale...

Chi uccide Edoardo in Mare Fuori 4?

Uno dei momenti cruciali dell'ultima puntata ha visto protagonista Edoardo, il cui volto coperto di sangue lascia presagire una sua possibile morte.

Ciò che però non viene mostrato è l'artefice del delitto: all'interno del cimitero, era infatti presente Rosa, venuta a conoscenza della responsabilità di Edoardo nella morte del padre. Nello stesso luogo, giungono anche Cucciolo e Micciarella, che a loro volta hanno architettato un piano per vendicarsi e sbarazzarsi di Edoardo. Non è da escludere il personaggio di Carmela, moglie del giovane, consapevole del tradimento attuato con Teresa, incinta del figlio di Edoardo.

Tanti sono quindi i probabili artefici del delitto, la cui vera identità si scoprirà solo nella quinta stagione, in cui - tuttavia - potrebbe essere assente il personaggio di Edoardo.

Matteo Paolillo lascia Mare Fuori: l'indizio social

L'ultima inquadratura su Edoardo fa intendere che il colpo inflittogli possa essere stato letale. Mare Fuori però ha abituato i fan a incredibili sorprese e ha sempre stupito i suoi spettatori con dei colpi di scena inattesi.

Molti quindi si chiedono se Matteo Paolillo possa essere presente o meno nella futura stagione e la risposta sembra arrivare dallo stesso attore, lasciando tutti nello sconforto.

Con un post su Instagram, Matteo Paolillo ha annunciato ai suoi fan l'arrivo di nuovi progetti, lasciando anche un indizio su un possibile addio a Mare Fuori:

Ho una chicca per voi. Ho fatto un EP per salutare Edoardo.

Oltre a essere un attore, infatti, Matteo Paolillo è un cantante di successo e, stando a quanto ha dichiarato, avrebbe scritto canzoni proprio in onore al suo personaggio.

Il verbo "salutare" fa però temere per un suo addio a Mare Fuori: molti dei personaggi principali della serie pare mancheranno nella stagione successiva.

Chi lascia il cast di Mare Fuori?

Dopo aver detto addio nelle precedenti stagioni a Nicolas Maupas e a Valentina Romani, i fan devono ora prepararsi a salutare altri attori molto amati di Mare Fuori.

Oltre al regista Ivan Silvestrini, che passa il testimone a Ludovico di Martino, la prossima stagione vede l'assenza di Raiz, il capo della famiglia Ricci, e di Kubra, interpretata da Kyshan Wilson.

Altro personaggio uscente dalla quarta stagione è Crazy J, il cui volto è quello di Clara Soccini, reduce da Sanremo 2024 e desiderosa di proseguire la sua carriera nell'ambito musicale.

A questi si aggiunge anche il probabile addio di Massimiliano Caiazzo, Carmine in Mare Fuori, la cui ultima scena fa presagire una fine anche per il suo personaggio. Non resta allora che aspettare e capire se tutte queste voci siano confermate.