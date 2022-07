Due idoli dalla fama e bravura indiscusse,che in questi anni si sono guadagnati migliaia di fan soprattutto tra i bambini. Parliamo dei Me Contro Te, cioè Luigi Calagna e Sofia Scalia noti al pubblico come Luì e Sofì. I due non fanno coppia soltanto sul set ma anche nella vita privata. Il loro primo video su YouTube risale all'anno 2014 e, da allora di strada ne hanno fatta. Dopo due film proiettati sul grande schermo, adesso arriva anche un serie tv che si chiamerà "Me Contro Te-La famiglia Reale". Ecco quando è prevista l'uscita, quello che sappiamo sulla trama, sul cast e una tante altre curiosità.

Me Contro Te-La famiglia Reale, quando esce e cosa sappiamo sulla trama

La data da segnare sul calendario per non perdere l'uscita di questa nuova serie tv è il 30 settembre 2022, giorno in cui per la gioia dei fan saranno disponibili tutti gli episodi in streaming online. Sono loro stessi, ad annunciarlo tramite un post Instagram sulla loro pagina in cui scrivono:

"Non vedevamo l'ora di annunciarvi il nostro nuovo progetto top secret, la nostra prima serie tv disponibile dal 30 Settembre".

ll duo comico è pronto per una nuova avventura: quello di vivere per un breve periodo all'interno di un palazzo reale con una famiglia nobile per imparare abitudini, vizi e virtù. Ed è proprio qui che si snoda la trama. Sarà grazie a Madame Cornelia, la severa governante, e Bruno il simpatico maggiordomo della casa, che acquisiranno le buone maniere tipiche dei nobili. Insieme a loro ci saranno i tre nipoti della regina, due gemelli ed Emma, la più ribelle poiché lontana da tutto ciò che è etichetta o si riconduce a buone maniere.

Soltanto in un secondo momento che i ragazzi scopriranno la reale motivazione della loro permanenza nel palazzo: la sovrana aveva espresso il desiderio di far conoscere ai bambini i valori della vita semplice, quella che conducono proprio i nostri protagonisti. La domanda che tutti si pongono per la sit-com è se come per i progetti cinematografici ci sarà la presenza del Signor S, l'acerrimo nemico dei Me Contro Te. Ecco alcune anticipazioni, questa volta non ci sarà perché si tratta di una narrazione totalmente slegata dalle precedenti.

Dove vedere Me contro Te- La famiglia reale

La serie tv sarà in esclusiva streaming su PRIME VIDEO, a disposizione di tutti coloro che sono abbonati ad Amazon Prime. Ci sarà la possibilità di vederla attraverso l'applicazione sul proprio smartphone, tablet o Tv.

Cast e canzoni

Al momento non si hanno ancora notizie certe su chi farà parte di questa nuova e fantastica avventura del duo comico, ma senza dubbio i due non saranno soli. L'unica notizia trapelata, come già anticipato, è l'assenza del Signor S. Segreta anche la canzone che farà da sigla della serie tv, scritta e cantata da loro. Infatti i due all'interno di ogni loro progetto interpretano sempre brani interpretati da loro. Senza dubbio non mancherà l’intrattenimento musicale!