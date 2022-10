Torna la serie tv tra le più attese del palinsesto Rai: Mina Settembre 2. Dopo il successo avuto con la prima stagione, la seconda non è tardata ad arrivare. Molti i solleciti dei telespettatori che aspettavano in trepidante attesa la continuazione della serie tv Rai Cinema. Le straordinarie storie raccontate hanno riscontrato il consenso di milioni di spettatori che hanno seguito le puntate della serie con grande passione.

La fiction è una commedia drammatica, sentimentale e di genere anche giallo. La prima parte andata in onda nel 2021 è composta da 12 episodi della durata di 50 minuti ciascuno trasmessi in 6 puntate. Le riprese della prima stagione sono durate venti settimane.

L'inizio della seconda stagione era in programmazione per il 25 settembre. Infatti in un primo momento la pubblicità confermava il ritorno della serie l'ultima domenica di settembre 2022. Così però non è stato: l'inizio è stato posticipato a domenica 2 ottobre 2022.

Dov'è stata girata la serie Mina Settembre 2

La serie tv è stata girata nella bellissima cornice partenopea, nel Golfo di Napoli. In particolare le scene si svolgono sul lungomare, nel caratteristico centro storico, in via San Gregorio Armeno e nel centro direzionale di Napoli.

Le riprese regalano degli scorsi incantevoli: dai vicoletti del centro al magnifico mare. Moltissime scene sono state girate nei palazzi storici della zona con un panorama sul Golfo unico. Anche le musiche utilizzate richiamano molto lo stile partenopeo: Andrea Ridolfi e Vito Abbonato sono gli autori della colonna sonora mentre Una Notte a Napoli dei Pink Martini è la sigla introduttiva degli episodi.

Trama, anticipazioni e curiosità su Mina Settembre 2

Gelsomina Settembre è la protagonista della serie. Un'assistente sociale che lavora in un consultorio di Napoli incontrando i problemi e le necessità in particolare delle donne. Le storie raccontano di donne di qualsiasi età, da adolescenti ad anziane, e delle problematiche di vita, sociali, personali e femminili. Ogni episodio vede Mina al fianco di donne in difficoltà, spendendo il suo tempo e le sue energie per aiutarle.

Secondo le prime anticipazioni, sul piano sentimentale, dopo aver scoperto il tradimento del marito, Mina inizia una storia con il collega del centro, il ginecologo Domenico. Inoltre scopre che la sua più cara amica Irene è l'amante storica del defunto padre, con cui ha addirittura avuto un figlio. In questa nuova stagione, Mina è ancora contesa tra i due uomini, anche se le difficoltà l'avvicineranno molto più a uno dei due. La ripresa del rapporto con il fratello 20enne dopo aver scoperto della sua esistenza porta Mina a una nuova consapevolezza.

Serena Rossi, l'attrice che interpreta Mina Settembre, è stata per diversi mesi lontano da casa, lasciando il compagno e la figlia piccola a Roma per trasferirsi nella città di Napoli per le riprese del film. Lei si è detta entusiasta di questa nuova avventura anche se le è costato davvero tanto lasciare i suoi cari per molti mesi e vivere in un'altra città, benché Napoli le sia nel cuore.