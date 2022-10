Chi ha guardato la prima stagione di Mina Settembre sa che la fiction si contraddistingue per un set quasi totalmente Campano, ma, con la seconda stagione ci sono diversi colpi di scena.

Le riprese, infatti, non vedono protagonista unicamente il Capoluogo partenopeo ma una location a dir poco da togliere il fiato. Quale sarà questo posto tanto bello da far brillare gli occhi?

”Mina Settembre”: la location mozzafiato della seconda stagione

Protagonista della seconda stagione è l’incantevole Procida. L’isola fa parte dell’arcipelago delle isole Flegree, si trova nel Golfo di Napoli a circa 3,4 km dalla terraferma. Nominata Capitale della Cultura Italiana 2022, è divenuta famosa nel tempo in quanto meta desiderata ed ambita come set cinematografico.

Ricordiamo 5 film storici ambientati proprio a Procida:

“Il Postino”

“Il Talento di Mr. Ripley”

“Francesca e Nunziata”

“Mariti in affitto”

“Fuoco su di me”

Come saprete Mina lavora in un consultorio il quale è stato ricreato all’interno di Palazzo Sanfelice, nel centro storico di Napoli. Si tratta di un un palazzo settecentesco ubicato nel Rione Sanità: in passato era un palazzo privato di proprietà di Ferdinando Sanfelice. Tale edificio è conosciuto e famoso per la sua scala aperta presente nel primo cortile, immagine che fa da sfondo ad alcune scene della serie. Ma "Mina Settembre" non è stata la prima a scegliere questa location come luogo per le proprie inquadrature. In passato, il primo cortile è stato set per scene della terza serie di “Gomorra”, del film “Piedone lo sbirro” con Bud Spencer e di “Questi fantasmi”.

Le 15 location partenopee della serie

Se state guardando la fiction vi sarete accorti della bellezza dei luoghi in cui hanno avuto luogo le riprese. Si tratta di mete imperdibili per chi visita Napoli e dintorni, anche per un weekend.

Ecco le location partenopee del set:

l' Università Federico II , nella sua maestosa sede centrale di Corso Umberto, e il panorama di Villa Doria D’Angri dell’Università Parthenope sulla collina di Posillipo;

, nella sua maestosa sede centrale di Corso Umberto, e il panorama di Villa Doria D’Angri dell’Università Parthenope sulla collina di Posillipo; il porticciolo di Mergellina è uno degli sfondi delle passeggiate sul lungomare partenopeo con i suoi scorci unici.

è uno degli sfondi delle passeggiate sul lungomare partenopeo con i suoi scorci unici. l'interno di Gambrinus , caffé storico in cui fu fondato Il Mattino. Tra gli altri interni, il Circolo Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. immerso nell’antico Borgo Marinari Ospedale Ascalesi e la Clinica Mediterranea, la Funicolare di Montesanto, e, per l’uso delle attrezzerie, i locali nell’ex base Nato di Bagnoli

, caffé storico in cui fu fondato Il Mattino. Tra gli altri interni, il Circolo Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. immerso nell’antico Borgo Marinari Ospedale Ascalesi e la Clinica Mediterranea, la Funicolare di Montesanto, e, per l’uso delle attrezzerie, i locali nell’ex base Nato di Bagnoli i vicoli del Rione Sanità con lo storico Palazzo Sanfelice

i vicoli del centro storico e Via dei Tribunali

l’ottocentesca Galleria Borbonica , viadotto sotterraneo che congiunge Palazzo Reale con Piazza Vittoria

, viadotto sotterraneo che congiunge Palazzo Reale con Piazza Vittoria i g rattacieli del centro direzionale

le spiaggette di pescatori

Ricordiamo che è possibile vedere i 24 episodi, uniti in dodici puntate trasmesse tutte le domeniche, esclusa la seconda, sempre in prima serata, su Rai 1, sui canali 1 o 501 del digitale terrestre. Se doveste perdervi una puntata in prima serata non disperatevi potete tranquillamente recuperarla su Raiplay.