Presto in prima serata la seconda stagione della fiction Rai tanto amata sulle avventure di Mina Settembre: quando andranno in onda e anticipazioni.

Moltissimi telespettatori sono in attesa della seconda stagione di Mina Settembre, la fiction in onda su Rai 1 che nella sua prima edizione ha fatto il record di ascolti. C’è una buona notizia in arrivo: l'assistente sociale napoletana, interpretata da Serena Rossi, sta per tornare con nuove puntate e nuove avventure.

Gli episodi della stagione 2 iniziano a metà settembre e sappiamo che nel cast ci sarà anche la bravissima Marisa Laurito nei panni della zia della protagonista. La conferma è arrivata dalla casa di produzione Rai Fiction, Italian International Film e le riprese sono ufficialmente terminate a giugno.

Mina Settembre 2, quando inizia e quando andrà in onda su Rai 1

La data da segnare in rosso sul calendario è il 25 settembre. Mina Settembre 2 andrà in onda di domenica in prima serata alle 21.30 circa su Rai1, come la prima stagione. La fiction ha raggiunto un tale successo da rendere impossibile non proseguire il racconto. Saranno 12 episodi in tutto da 50 minuti ciascuno.

Mina, sensibile assistente sociale impegnata in un consultorio napoletano, sarà di nuovo alle prese con lavoro, amore e misteri del passato, come raccontato nei libri di Mario De Giovanni, da cui è tratta la fiction.

Cast e anticipazioni sulla seconda stagione

Le nuove puntate presto in onda saranno ambientate a Napoli con una trama che, per ora, è top secret. Tuttavia sappiamo che ad arricchire il cast (già brillante) ci sarà Marisa Laurito nei panni di un'amorevole zia della protagonista. Quello che tutti i telespettatori si domandano è quale sarà la scelta d’amore di Gelsomina, per tutti Mina: Claudio o Domenico? Il regista si è concesso una piccola indiscrezione riguardo al futuro dell’assistente sociale più amata della televisione:

“Dal punto di vista sentimentale, nella seconda stagione Mina farà una scelta tra Claudio e Domenico. È una delle battaglie che abbiamo combattuto con la Rai. Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, questo ve lo posso assicurare.”

Dovrebbe essere confermato il cast con vecchi personaggi (insieme a nuove entrate), oltre naturalmente a Serena Rossi:

Giuseppe Zeno nei panni di Domenico Gambardella

Giorgio Pasotti in Claudio De Carolis

Valentina D’Agostino in Titti Ferrari D’Aragone