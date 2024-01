Monarch: Legacy of Monsters 2 si farà? Arriva la risposta degli autori della serie tv

È la serie del momento che ha conquistato il pubblico grazie ai numerosi colpi di scena della prima stagione: ma Monarch Legacy of Monsters 2 si farà? Ecco la risposta.

Gli appassionati del mondo di Godzilla non hanno perso l'appuntamento con Monarch: Legacy of Monsters, serie giunta all'ultimo episodio con molti punti di domanda.

Tanti sono ora curiosi su una probabile seconda stagione: ecco la risposta e le parole degli autori.

Monarch: Legacy of Monsters, la serie tv per gli amanti di Godzilla

Nell'attesa dell'uscita di Griselda su Netflix, molti appassionati di serie tv hanno dedicato la loro attenzione a Monarch: Legacy of Monsters, serie giunta al finale di stagione.

La serie tv racconta gli eventi immediatamente successivi al finale del film Godzilla, uscito nel 2014, rientrando così nel mondo del MonsterVerse, ovvero tutto l'universo che racconta le avventure di Godzilla, King Kong e altre creature nate dalla mente della Toho.

Tanta è stata la curiosità per la prima stagione della serie tv, come sono anche tante le questioni rimaste in sospeso.

La prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters e le tante domande in sospeso

Gli spettatori della serie disponibile su Apple TV+ sono rimasti col fiato sospeso sin dalla prima puntata andata in onda, in cui sono stati presentati i protagonisti della storia, i fratelli Cate e Kentaro Randa.

La serie racconterà il viaggio alla scoperta del legame tra la loro famiglia e l'organizzazione segreta Monarch, il quale obiettivo è quello di monitorare i giganti, i Titani.

Numerosi sono i salti nel passato all'interno delle puntate, ripercorrendo anche la storia precedente la nascita dei due fratelli, i quali scopriranno tutti i segreti nascosti nella loro famiglia.

Gli spettatori hanno però ancora molti dubbi a riguardo, divenendo così curiosi sulla possibilità di una seconda stagione della serie tv.

Si farà Monarch: Legacy of Monsters 2? Ecco la risposta

Dopo aver svelato quando esce la serie tv Supersex, non resta che rivelare la risposta degli showrunner sulla probabilità di Monarch: Legacy of Monsters 2.

La serie, uscita con episodi settimanali a partire dal 17 novembre, è infatti giunta all'ultima puntata e ancora non si hanno risposte certe su una seconda stagione nel futuro.

Lo showrunner Chris Black ha però espresso la volontà di continuare con la produzione:

Non è stata progettata come una miniserie. Di sicuro amiamo i personaggi e il fatto di girare intorno al mondo. Se saremo fortunati penso che potremmo continuare ad andare avanti fino a quando la gente vorrà continuare a guardarla.

Anche il produttore dello show, Tony Tunnell, ha espresso la sua volontà di continuare con la produzione di una seconda stagione, raccontando le nuove avventure dei fratelli.

È però assente una risposta da parte di Apple TV+, che non si è ancora espressa a riguardo: fondamentale aspettare i dati di ascolto della prima stagione per capire se ci possa essere un futuro per Monarch: Legacy pf Monsters.

