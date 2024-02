Mr. & Mrs. Smith, quando il remake funziona: la recensione della serie Prime Video

Il 2 febbraio è approdata su Prime Video la serie TV remake di Mr. & Mrs. Smith, remake dell’omonimo film che nel 2005 fece esplodere la coppia Jolie-Pitt.

Di per sé, il film presentava più di un piccolo difetto, ma l’alchimia tra i due protagonisti – che poi sfociò nella relazione amorosa che tutti conosciamo – era evidente. La pellicola, in effetti, viene ancora ricordata oggi proprio per la straordinaria interpretazione tra i due.

Ma quando si parla di remake, si sa, si fa sempre un salto nel vuoto. Soprattutto quando il punto di forza della narrazione sta nella relazione tra due soli protagonisti – in questo caso, parliamo anche di due misantropi che finiscono per diventare spietati mercenari.

Eppure la serie uscita su Prime non delude affatto. Sia perché non è da ritenersi il solito remake, sia perché i due protagonisti, interpretati da Donald Glover e Maya Erskine, funzionano davvero alla perfezione.

Mr. & Mrs. Smith, non il solito remake: una storia fresca e interessante

Il primo punto a favore della serie Prime è il fatto che, pur essendo un remake, non si è piegata ai soliti cliché. Parliamoci chiaro: dei remake ne abbiamo ormai abbastanza, dal momento che sembra che ormai le nuove idee non vadano più di moda e si scelga sempre di puntare sulla nostalgia.

Eppure il modo stesso di concepire il remake può cambiare ogni cosa. Ed è ciò che succede anche nella serie Mr. & Mrs. Smith: non vediamo sul piccolo schermo solo una versione “sminuzzata” di ciò che abbiamo visto al cinema, bensì scopriamo una realtà alternativa, rispondendo alla domanda “cosa sarebbe successo se…”

Cosa sarebbe successo se John e Jane non fossero stati sposati da 5 anni, ma si conoscessero appena? Proprio così: nella serie i due protagonisti non sono realmente sposati tra loro, ma anzi sanno benissimo sin dall’inizio chi hanno davanti.

E non lavorano per due agenzie rivali, bensì per la stessa agenzia – le cui indicazioni per le missioni vengono fornite dal misterioso signor Ciao-Ciao – che chiede loro di formare una coppia sposata di facciata per non destare sospetti.

Certo, la storia di per sé non ha granché di originale. Ma almeno è un modo per sganciarsi dal film del 2005 e prendere vita propria.

Tra spionaggio e romance: qual è il punto forte di Mr. & Mrs. Smith

In linea generale, l’andamento degli 8 episodi della serie è ben bilanciato. Come è giusto che sia quando si parla di un prodotto seriale di questo tipo, ogni puntata ci consentirà di goderci una particolare missione, mentre l’insieme ci darà una visione completa della storia principale.

Come già detto, non si tratta certo di qualcosa di totalmente innovativo. Tuttavia, c’è qualcosa che funziona davvero nella serie Mr. & Mrs. Smith: quella cosa sono, in realtà, i personaggi.

A prendere il posto di Angelina Jolie e Brad Pitt ci sono Maya Erskine e Donald Glover, che conosciamo anche come Childish Gambino. Ma a differenza dei Mr. & Mrs. Smith del film, quelli della serie sono due perfetti sconosciuti che, lentamente, cominciano a lavorare assieme e a… piacersi.

Insomma, possiamo dire che da questo punto di vista la serie sia una sorta di storia al contrario del film. In quest’ultimo, infatti, il matrimonio era quasi agli sgoccioli, mentre nella serie i due protagonisti si conoscono e si apprezzano giorno dopo giorno.

Il punto forte, però, sta nella natura di entrambi i personaggi: non bisogna dimenticare che sono due misantropi, spietati mercenari, all’occasione killer. Innamorarsi, per persone di questo tipo, non è certo così scontato. Per questo motivo, la nascita dell’alchimia tra i due risulta interessante e intrigante agli occhi dello spettatore.

Mr. & Mrs. Smith è una serie che merita di essere vista?

Alla fine degli 8 episodi possiamo dire che l’esperimento ha dato ottimi risultati. Non da gridare al capolavoro, ma nemmeno sottovalutare quanto, poiché di serie di buona fattura se ne vedano sempre meno, la rivisitazione di John e Jane Smith abbia risollevato un po’ le sorti delle spy story romantiche.

Ai protagonisti va una grandissima lode, non solo perché hanno tenuto testa alla sinergia Jolie-Pitt, ma anche perché hanno saputo tenere alto l’interesse per tutta la durata della stagione. È il rapporto tra i due a strapparci una risata, così come farci vivere momenti di alta tensione.

Magiche, poi, le location della serie, compresi gli squarci sul nostro Paese, come le scene girate sul lago di Como.

Unica pecca, forse, è il fatto che oggi si tenda a buttar qua e là cliffhanger potentissimi, ancor prima che venga annunciata una seconda stagione. Il finale non conclude granché e la cosa un po’ scoccia, francamente.

Possiamo, però, immaginare che, grazie al buon lavoro svolto, il successo della serie non mancherà, per cui è prevedibile l’annuncio di una seconda stagione in tempi brevi. In cui, si spera, verranno svelati tutti i misteri rimasti sospesi alla fine dell’ultimo episodio.

