Mrs Playmen, quando esce la serie tratta da una storia vera: cast, trama e anticipazioni

Le serie basate su storie realmente accadute sono sempre di più e Mrs Playmen ne è una conferma: ma quando esce? Tante le curiosità a riguardo: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie, dalla trama alla data di uscita.

Mrs Playmen: la serie basata sulla vita di Adelina Tattilo

Sono passati tanti anni da quando Adelina Tattilo fondò la celebre rivista in risposta a Playboy, ovvero Playmen.

La storia della grande imprenditrice italiana arriva così sul piccolo schermo, permettendo a tutto il mondo di conoscere le sue origini e l'idea che le ha garantito un successo smisurato.

La sua rivista erotica italiana nata negli anni '60 è stata una delle più famose di sempre, rivoluzionando indiscutibilmente il mondo dell'editoria.

La storia che ha dato origine alla rivista erotica

Intitolata come la rivista, la serie Mrs Playmen racconta le origini di Adelina Tattilo, imprenditrice che cambiò per sempre la storia dell'Italia.

Negli anni '60, arriva la sua risposta alla tanto conosciuta rivista Playboy, dando origine a Playmen e contribuendo così alla rivoluzione del costume degli italiani.

I temi trattati al suo interno, assieme a un nudo elegante e mai esibizionista, le garantiscono un successo mai visto prima, sfidando un'Italia conservatrice e fortemente religiosa.

Non resta allora che scoprire tutti i dettagli sul cast che prende parte al progetto.

Il cast della serie con nomi noti del cinema italiano

Sono tanti gli attori italiani di successo che prendono parte al progetto, tra cui spicca Carolina Crescentini nel ruolo protagonista di Adelina Tattilo.

Al suo fianco altri nomi noti, come:

• Filippo Nigro è Chartroux

• Giuseppe Maggio è Luigi Poggi

• Francesca Colucci è Elsa

• Domenico Diele è Andrea De Cesari

• Francesco Colella è Saro Balsamo

• Lidia Vitale è Lella

• Giampiero Judica è Don Rocco

Non resta allora che scoprire quando il pubblico avrà la possibilità di vedere Mrs Playmen.

Quando esce Mrs Playmen: svelata la data

Tante sono le serie in arrivo e, dopo aver svelato quando esce Supersex, non resta che rivelare la data di uscita di Mrs Playmen.

Purtroppo non ci sono buone notizie per i fan della storia di Adelina Tattilo e per tutti i curiosi pronti a scoprire i retroscena: le riprese sono iniziate da pochi mesi, impegnando gli attori sul set.

La data di uscita su Netflix, per questo motivo, non è ancora stata annunciata. Tuttavia, visto le tempistiche della produzione, non è escluso il suo arrivo a cavallo tra il 2024 e il 2025.

