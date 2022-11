É ufficiale, la serie televisiva ispirata al cartone “Winx Club”, si ferma a sole 2 stagioni. La notizia ha lasciato molti a bocca aperta proprio perché era molto seguita e in tanti aspettavano la terza stagione per scoprire cosa sarebbe successo nel mondo di Altea.

Cerchiamo di capire cosa ha portato Netflix a prendere una decisione così dura e netta.

Netflix cancella the Winx Saga 3, la serie tv si ferma dopo 2 stagioni

La delusione degli amanti della saga è tanta! Nessuno se lo sarebbe aspettato ma il prosieguo della seconda stagione non arriverà mai. La notizia è stata data da Brian Young, showrunner della serie tv, tramite Instagram, ecco le sue parole:

Ciao a tutti, questa non è una notizia divertente da condividere, ma Netflix ha deciso di non proseguire con la terza stagione. Questa notizia è molto dura, perchè so quanti di voi hanno amato l'ultima stagione ed è una consolazione che mi spezza il cuore, ma è comunque qualcosa di positivo. Sono orgoglioso di tutte le persone che hanno lavorato alla serie e di aver avuto la possibilità di raccontare le storie che abbiamo realizzato. Il nostro cast e la troupe hanno lavorato duramente per creare questo mondo e questi personaggi. sono grato ad ognuno di loro e del fatto che voi abbiate guardato la serie. Sono stati quattro anni fantastici. spero che ci rivedremo in futuro.

A quanto pare il motivo che ha portato Netflix a questa decisione sono i numeri troppo bassi.

La prima stagione infatti era rimasta nella top 10 delle serie più viste per 3 settimane a discapito delle solo 2 settimane della seconda stagione, inoltre, gli ascolti da parte del pubblico sembrano non avere soddisfatto le aspettative di Netflix per una serie che si è rivelata piuttosto cara, così l’amara decisione della piattaforma Americana è definitiva. Ma vediamo a che punto era rimasta la seconda stagione e gli spoiler sul possibile finale che non ci sarà.

Come finisce The Winx Saga 2 e cosa sarebbe successo nella terza stagione

Se siete appassionati della Saga vi ricorderete che sul finale della seconda stagione Bloom, dopo aver scoperto la sua vera identità, si reca nel Regno delle Tenebre dove si scontra con una donna che pensa essere sua madre.

Nel frattempo Alfea Beatrix uccide Sky, rapito da sebastian che a sua volta uccide Beatrix: sky è morto? Sembrerebbe che sia stato rianimato dalla magia!

Terra dà il primo bacio e flora resta ferita da misteriose cicatrici, nel mentre sembrerebbe che un essere mostruosa si stia dirigendo verso Alfea attraverso un portale aperto tra i due regni.

Quale potrebbe essere il prosieguo? Che fine farà Bloom?

A rispondere è stato lo stesso Brian young che, ancor prima di conoscere la terribile notizia sulla cancellazione della terza stagione ha dichiarato che l’obiettivo che si pone la nuova stagione è svelare cosa è il Regno delle Tenebre e

"come sono collegati Bloom e sua madre e come si collega la storia alla grande mitologia generale della serie a cui si è fatto solo cenno nella seconda stagione".

Purtroppo ad oggi si può solo immaginare quanto dichiarato dallo Showrunner e sperare in un ripensamento da parte di Netflix in futuro.

Chissà, magari prima o poi The Winx Saga 3 arriverà!