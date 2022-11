Se possiedi un abbonamento a Netflix e sei appassionato di film e serie tv a tema thriller psicologico, allora questo articolo fa al caso tuo. Nel corso del pezzo, ti consiglieremo una serie tv che parla di segreti e bugie, ma soprattutto che ruota attorno ad un omicidio avvenuto in circostanze sospette. Andiamo a scoprire subito di cosa stiamo parlando.

Su Netflix c'è un thriller psicologico che parla di segreti e bugie: suspense alle stelle

Tra le domande più gettonate dell’inverno c’è sicuramente “cosa guardiamo stasera in Tv?”, bene, per questa sera sceglieremo noi al vostro posto, soprattutto se cercate qualche serie tv thriller psicologico e avete un abbonamento attivo a Netflix. Abbiamo scelto una serie tv piena di colpi di scena e di bugie da scoprire, con giovani protagonisti.

Le puntate di questa serie televisiva sono molto ricche di tensione e sono tutte incentrate in una serie di segreti che non si possono assolutamente rivelare. Il thriller psicologico adolescenziale di cui stiamo parlando si basa sul romanzo di Karen M. McManus del 2017 One of Us is Lying, in cui si segue un'indagine criminale di un omicidio.

Un ragazzo, infatti, muore per uno shock anafilattico mentre è in “compagnia” di quattro suoi compagni di classe. Tutti e cinque i ragazzi, infatti, si ritrovano in un’aula poiché mandati in punizione dagli insegnanti; ed è proprio qui che uno di loro morirà: Simon, il genio e pettegolo della scuola che, guarda caso, stava proprio per confessare i segreti degli altri quattro sulla sua applicazione (un po’ alla Gossip Girl) About That.

Quello che accade dopo la sua morte è davvero strano: gli altri quattro studenti che erano in punizione formano un Murder Club per indagare sulla morte del loro compagno di classe al fine di dimostrare la loro innocenza e salvare il loro futuro.

Uno di noi sta mentendo, il Cast

Quali sono i personaggi principali di questa serie tv thriller psicologico disponibile su Netflix? Come possiamo facilmente immaginare i protagonisti indiscussi della serie televisiva sono proprio giovani ragazzi, tra questi i più importanti

Mark McKenna è Simon Kelleher, il creatore di un gruppo di pettegolezzi online che muore durante la punizione





è Simon Kelleher, il creatore di un gruppo di pettegolezzi online che muore durante la punizione Annalisa Cochrane nel ruolo di Addy Prentiss, una cheerleader popolare della Bayview High School





nel ruolo di Addy Prentiss, una cheerleader popolare della Bayview High School Chibuikem Uche è Cooper Clay, un lanciatore di baseball con una promettente carriera





è Cooper Clay, un lanciatore di baseball con una promettente carriera Marianly Tejada è Bronwyn Rojas, una ragazza che in molti definirebbero “secchiona”, concentrata unicamente sullo studio e sul suo futuro





è Bronwyn Rojas, una ragazza che in molti definirebbero “secchiona”, concentrata unicamente sullo studio e sul suo futuro Cooper van Grootel è Nate Macauley, uno studente e spacciatore di droga, che si trova in libertà vigilata





è Nate Macauley, uno studente e spacciatore di droga, che si trova in libertà vigilata Barrett Carnahan è Jake Riordan, capitano della squadra di football e fidanzato di Addy





è Jake Riordan, capitano della squadra di football e fidanzato di Addy Jessica McLeod nel ruolo di Janae Matthews, è la migliore amica di Simon, il ragazzo deceduto

Netflix - One of Us is Lying trama

Appena terminate le vacanze estive, gli studenti della Bayview High School tornano in classe. Purtroppo, però, uno di loro, Simon Kelleher decide di lanciare una vera bomba di pettegolezzi tramite la sua app, che lui stesso ha progettato, chiamata "About That".

Simon è un genio emarginato della Bayview che decide di accettare sé stesso per quello che è e che, per lo stesso motivo, ce l’ha a morte con i suoi compagni, che pur di piacere e sembrare perfetti, si nascondono dietro una maschera, portando con loro segreti che non possono condividere, altrimenti il loro castello di perfezione che si sono creati intorno si sgretolerebbe.

Simon, quindi, giura di rivelare la verità a qualsiasi costo, e tutti sanno che il ragazzo è di parola; l’anno precedente, infatti, ha fatto uscire alcune foto che hanno portato all'espulsione di metà della squadra di basket.

Quest’anno, però, nel mirino di S. ci sono quattro dei peggiori trasgressori di Bayview, tra cui la studentessa modello Bronwyn Rojas, la famosa cheerleader, Addy Prentiss, il lanciatore di baseball di talento, Cooper Clay, e un spacciatore di droga, Nate Macauley.

Dopo le minacce di Simon di rivelare i segreti, qualcosa va storto e il ragazzo, bevendo dell’acqua da un bicchiere di carta contaminato con delle arachidi, di cui è allergico, ha uno shock anafilattico e muore. Chi ha ucciso Simon?

Stagione 2 in arrivo mercoledì

Questo thriller psicologico adolescenziale su Netflix, uscito nel 2021, è suddiviso in 8 episodi. Per gli amanti del genere e della serie, però, c’è una buona notizia: mercoledì 16 uscirà la stagione 2 della serie e si aggiungeranno altri 8 episodi.

Il trailer della seconda parte del thriller psicologico è già presente su Netflix. E allora? Cosa aspettate, lasciatevi catturare subito dalla storia. Per voi, chi sta mentendo?

