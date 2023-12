Noi siamo Leggenda 2 e le tante domande in sospeso: si farà la seconda stagione?

Una trama originale e un giovane cast talentoso sono gli ingredienti della fiction trasmessa su Rai 2, Noi siamo Leggenda.

Non sono mancati i punti in sospeso lasciati al termine dell'ultima puntata e ora gli spettatori si chiedono se si farà Noi siamo Leggenda 2: ecco la risposta.

Noi siamo Leggenda e le domande in sospeso del finale

Un cast composto da giovani ragazzi, alcuni tra le prime esperienze ed altri invece volti noti del mondo della fiction, ha attirato il pubblico di Rai 2, coinvolto nelle misteriose vicende di Noi siamo Leggenda.

Gli episodi andati in onda nel corso della stagione hanno presentato un gruppo di adolescenti alle prese con dei superpoteri, in grado di metterli in difficoltà ma al contempo di uscire dalle situazioni più complesse.

I misteriosi avvenimenti con cui si è chiusa l'ultima puntata hanno lasciato i fan col fiato sospeso, increduli a seguito della visione.

Il finale aperto di Noi Siamo Leggenda

Accanto a ragazzi comuni, come il personaggio di Asia interpretato da Beatrice Vendramin, compaiono dei giovani con dei misteriosi superpoteri, alla ricerca della verità sul loro destino.

La domanda in sospeso più grande da parte dei fan riguarda il legame di Zeno, interpretato da Lino Guanciale, con il gruppo composto da Jean, Lin, Andrea, Greta e Massimo, i quali arrivano alla scoperta della verità solo sul finire della puntata.

Delle strane scosse durante la gita ai fori imperiali sembrano essere la causa di questi poteri, a volte incontrollabili, che attirano l'attenzione di Zeno, alla ricerca di una misteriosa reliquia finita nelle mani di un frate.

La chiusura di stagione ha ancora troppo punti interrogativi e molti si chiedono se le risposte possano arrivare con un nuovo appuntamento: ecco se si farà Noi siamo Leggenda 2.

Noi siamo Leggenda 2 si farà? Ecco la risposta

Il cast e le location di Noi siamo Leggenda hanno conquistato il pubblico di Rai 2, anche se gli ascolti non superano gli alti ascolti immaginati dai creatori.

La media totale di spettatori ha infatti raggiunto uno share del 5%, elevandosi leggermente con l'ultima puntata, facendo così ben sperare i fan della fiction.

Questi non sono pero gli unici dati che devono essere presi in considerazione: le prossime settimane saranno decisive per valutare le visioni sulle piattaforme, come Rai Play e Amazon Prime, in cui sono state caricate le 6 puntate di Noi Siamo Leggenda.

I fan possono allora sperare di trovare una risposta a tutte le domande in sospeso: solo il tempo però sopra dire se ci sarà Noi Siamo Leggenda 2.

