Ricordate i film con Romy Schneider, in cui la principessa Sissi era un'eroina romantica in un set da favola fatto di colori pastello? Dimenticateli. La nuova serie Netflix L'Imperatrice parla di Sissi in un modo moderno e inaspettato, dando voce a una donna che, secondo la trasposizione tv tedesca, non è mai stata ascoltata.

La principessa Sissi ha un nuovo volto moderno e ribelle in questa nuova serie Netflix

Elisabetta di Baviera perde la maschera disneiana che l'avvolge da quando Romy Schneider le ha prestato il volto nella famosissima trilogia hollywoodiana nella nuova serie tv tedesca disponibile in streaming su Netflix. Nelle sei puntate de L'Imperatrice viene raccontata la storia di Elisabetta di Baviera e del suo amore con l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, ma se le premesse del racconto che la vedono prima vivere in mezzo alla natura con la propria famiglia per poi incontrare e sposare Franz sembrano quelle di una favola a lieto fine, la realtà è ben diversa. Tra amore, intrighi di corte e sotterfugi politici, la nuova serie tv in costume dedicata a Sissi stravolge il modo di ritrarre un personaggio amato e discusso, donandole un nuovo volto più contemporaneo e sfaccettato.

L'Imperatrice, la nuova serie tv che riscrive la storia di Sissi

Devrim Lingnau nei panni di Elisabeth von Wittelsbach, ovvero l'Imperatrice Sissi protagonista della serie tv Netflix, racconta in modo nuovo una figura che tutti conoscono grazie alla trilogia dei film degli anni '50 con Romy Schneider. Accanto a lei Philip Froissant interpreta Franz Joseph, consorte di Elisabetta di Baviera e imperatore d'Austria: sarà proprio il matrimonio tra i due personaggi principali a dare l'avvio alla storia della futura imperatrice che dovrà fare i conti con gli intrighi, le regole di palazzo e i tabù della corte austriaca. L'Imperatrice, a differenza dei famosi film, non racconta l'amore tra Sissi e Franz, ma segue la crescita della giovane regina ribelle che deve muoversi in un ambiente sconosciuto ed ostile, cercando di capire di chi può fidarsi e quale sia il prezzo effettivo che dovrà pagare per poter essere l'imperatrice che il regno asburgico desidera.

L'imperatrice, trama della serie tv Netflix

La nuova serie in costume Netflix che racconta la storia di Sissi, parla della travolgente storia d'amore che lega la giovane e ribelle duchessa di Baviera a Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria. Dopo il matrimonio e l'arrivo nella corte austriaca, Elisabetta deve farsi valere in un ambiente totalmente nuovo e ricco di intrighi, in cui la suocera Sofia cerca di ostacolarla in ogni modo, e dove il cognato Max punta non solo al trono, ma anche a sfaldare il suo matrimonio. Non è una favola, quindi, la narrazione su Sissi fatta dalla serie tv tedesca, ma una visione più umanizzata e complicata del personaggio storico, inserito questa volta in un contesto dove non mancano riferimenti alle rivolte contro l'imperatore e alla guerra che bussa alle porte dei confini asburgici.

Sissi, l'imperatrice tra storia, film e serie tv

Si firmava Sisi, e non Sissi come siamo abituati a leggere, Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata duchessa di Baviera e poi diventata regina apostolica d’Ungheria, regina di Boemia e di Croazia. La sua storia è uscita dai libri di storia per diventare di conoscenza comune quando è stata portata sul grande schermo dai film con protagonista Romy Schneider, ma la vita dell'imperatrice d'Austria è stata ben diversa da quella raccontata in modo edulcorato da Hollywood. Ossessionata dalla bellezza e dalla magrezza, da quando ha iniziato a vivere circondata dal clima oppressivo della corte austriaca, Sissi sviluppa una forte depressione, o malinconia, come erano soliti a parlarne all'epoca. La sua bellezza straordinaria la fece diventare un idolo, aumentando la popolarità della famiglia reale grazie alla potenza della sua figura pubblica, ma dietro le quinte le sue manie, l'ossessione per la ginnastica e il vizio del fumo la fecero diventare bersaglio di pettegolezzi maligni. Sissi non era quindi la figura fiabesca che i film ci hanno raccontato, ma un personaggio storico dall'esistenza complicata.

Anticipazioni sulla serie tv Netflix

Più affine alla storia di Lady Diana raccontata in The Crown che alla dolce storia d'amore narrata nei film deli anni '50, L'Imperatrice racconta la figura di Sissi ispirandosi al romanzo di Gigi Griffis. La serie vede Sissi cercare di restare nel cuore di Franz Joseph, dopo che lui l'ha preferita alla sorella maggiore Helena, e di sopravvivere alla complicata vita di palazzo, resa ancora più difficile a causa delle trame di sua suocera, l’arciduchessa Sofia, dei due cognati, nuovi personaggi in grado di donare ulteriore contemporaneità alla serie. In questa prima stagione, dove iniziamo a conoscere Elisabeth e i feroci personaggi di corte (e della sua famiglia) a cui deve cercare di tenere testa, la vera ribellione che da sempre caratterizza il personaggio dell'imperatrice non emerge totalmente, ma visto come l'ultima puntata della serie è stata in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso, non è escluso che possiamo presto rivedere Sissi in una seconda stagione in cui potremo vederla far sentire maggiormente la sua voce a dispetto di chi cerca di metterla a tacere.