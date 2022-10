Dopo Dahmer, The Watcher e Unsolved Mysteries gli amanti del crimine e dei misteri non dovranno attendere molto poiché è in arrivo una nuova serie tv true crime su Netflix che racconterà la storia della bodybuilder Sally McNeil, che si conclude con un omicidio proprio nella notte di San Valentino.

La nuova serie tv true crime Netflix sulla storia di una bodybuilder killer esce il 2/11

Dahmer ha rapito tutti, non solo il normale pubblico del piccolo schermo, ma anche la critica. La serie tv true crime Netflix ideata da Ryan Murphy è rimasta in vetta alla classifica della piattaforma quasi un mese, segnando un vero e proprio record, secondo solo a Stranger Things.

Dopo Dahmer, il Cannibale di Milwaukee è stata la volta di The Watcher, un’altra serie tv true crime Netflix, sempre creata da Murphy. The Watcher, uscita lo scorso 13 ottobre, ha detronizzato il serial killer del Wisconsin e si è accaparrata presto il primo posto delle serie tv sulla piattaforma di streaming ed è ancora oggi la numero 1 indiscussa.

Ma veniamo a noi, per chi è appassionato di true crime questa non può che essere una bella notizia: su netflix è in arrivo con la data del 2 novembre una nuova serie tv che parlerà di Sally McNeil. Andiamo a scoprire di cosa parlerà.

Serie tv true crime Netflix, Killer Sally

Killer Sally, una serie tutta incentrata sulla bodybuilder Sally McNeil, uscirà sulla piattaforma di streaming il prossimo 2 novembre. Conterrà interviste con gli amici e la famiglia dell’assassina e del suo defunto marito, Ray.

La storia sembra destinata ad essere colma di colpi di scena, e nei pochi episodi (si tratterà di una mini serie tv) tenta di rispondere alla domanda: perché Sally ha ucciso suo marito?

Killer Sally, la trama

Nel 1987, Sally e Ray erano entrambi bodybuilder professionisti, ma lavoravano anche come sergenti nel Corpo dei Marines. I due si sposarono subito dopo una breve frequentazione.

Tre anni dopo il matrimonio, Sally fu retrocessa dalla marina e, poi, congedata. Avendo bisogno di compensare la sua mancanza di reddito, ha iniziato a fornire servizi relativi al "culto dei muscoli" per gli uomini, come bodybuilder, anche se poi si parlò anche di prostituzione-muscolare.

Nel frattempo, però, il matrimonio tra Sally e Ray prese una brutta piega: Ray iniziò ad avere relazioni extraconiugali e Sally si mise presto nei guai. L’ex sergente del Corpo dei Marines aggredì delle persone fuori dal lavoro.

Inoltre, la donna assaltò fisicamente anche l'amante del marito Ray, durante uno spettacolo di bodybuilding, e minacciò di uccidere due buttafuori del club.

Nuova serie tv true crime Netflix: l’assassinio a San Valentino

Il giorno di San Valentino del 1995, Sally sparò fatalmente a Ray per due volte: una volta all'addome e poi alla testa. Si pensa che la coppia avesse litigato poco prima che lei lo uccidesse, ma dall’ultima testimonianza della donna, si evinse che Sally era stata abusata da Ray, proprio durante la loro relazione.

La mini serie tv true crime Netflix uscirà il prossimo mercoledì e intervisterà amici e parenti della vittima e dell'assassina, mostrerà agli spettatori filmati di archivio, ma soprattutto intervisterà la diretta interessata, Sally McNeil che ancora oggi sta scontando la pena.

Il documentario si concentrerà sulla morte del campione nazionale di bodybuilding Ray McNeil, nel 1995, colpito due volte dalla moglie e collega. Sally disse che era stata soffocata dal marito; sosteneva fosse aggressivo al momento dell'incidente e che aveva agito per autodifesa.

Sally è stata condannata inizialmente a 19 anni di carcere per l’omicidio, poi, dopo numerosi appelli, la condanna è stata ribaltata dalla Corte di Appello. Dopo questa nuova sentenza, che la scagionava, lo Stato della California ha fatto un nuovo appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha nuovamente invertito la sentenza e ha rinviato il caso in quella stessa sede per ulteriori approfondimenti.

La vicenda si è conclusa con una nuova sentenza del 29 marzo 2005 a favore dello Stato, che ha ripristinato la condanna originale di McNeil a 19 anni di prigione.

Serie tv true crime su Netflix, il trailer sull’applicazione

Come inizia Killer Sally? Il trailer della prossima serie tv true crime Netflix è disponibile sul secondo tasto dell’applicazione “Novità del Momento” e si potrà già sentire la telefonata che Sally face quella notte di San Valentino al 911:

“I just shot my husband because he just beat me up” - Ho appena sparato a mio marito perché mi ha picchiata.

“You shot your husband?” - Ha sparato a suo marito?

“Yes” - Si

Beh, che aspetti? Corri a vedere il nuovo trailer di Killer Sally su Netflix!

