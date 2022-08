Per il piccolo schermo torna “Nuovo Cinema Paradiso”. Non il film del 1988 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore che gli ha fatto meritare la statuetta d’oro degli Oscar nel 1990. Non sarà un reboot per il grande schermo: nessuno avrebbe il coraggio di cimentarsi in una tale impresa. Infatti sarà lo stesso regista della pellicola che ha fatto la storia del cinema italiano dirigerà una serie TV, prodotta dalla Bamboo Production di Marco Belardi. È stato il produttore stesso ad annunciarlo a “Variety”, insieme ad alcune indiscrezioni sulla serie.

Cast, puntate, trama e data di uscita della serie tv “Nuovo Cinema Paradiso”

La serie comporrà di 6 puntate da 50 minuti ciascuna. La storia sarà la stessa del film ma ampliata da altri filoni narrativi. È interessante questo aspetto perché la versione originale del film capolavoro di Giuseppe Tornatore durava 173 minuti e non era stata salutata positivamente da tutta la critica. Per la prima proiezione per il pubblico alla pellicola erano stati tolti almeno 20 minuti, ma ancora non riusciva a raccogliere i giusti consensi. Ecco che con l’ultimo taglio, arrivando a 120 minuti, “Nuovo Cinema Paradiso” riuscì a entrare nel cuore degli spettatori.

L’intreccio ha alla base l’amore per il cinema, la malinconia per la patria, che tante persone del meridione d’Italia devono abbandonare per realizzare i propri sogni, il sesso come ambito da ignorare. Il protagonista Salvatore si convince a tornare nel suo paesino natale nell’entroterra siciliano solo quando scopre che era morto l’anziano signore che proiettava film al cinema del paesello. Questa notizia fa incrinare qualcosa nella mente di Salvatore, che considerava quel signore il suo mentore, colui che gli aveva trasmesso l’amore per il cinema.

Giuseppe Tornatore sta già lavorando alla puntata pilota e si prevede la chiusura dei lavori nel 2023. Non sono trapelate indiscrezioni sul cast che porterà di nuovo davanti alle telecamere Salvatore Cascio.

Dove vedere “Nuovo Cinema Paradiso”

Non ci sono indiscrezioni neanche per la piattaforma su cui sarà possibile vedere la serie “Nuovo Cinema Paradiso”. Chissà se non sia un bene non aver mai visto l’originale per godersi a pieno la narrazione emotiva di Giuseppe Tornatore. Per gli amanti del rewatching o per chi non saprà aspettare l’uscita della serie tv, il film è disponibile su Rai Play senza costi aggiunti.

