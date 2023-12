Odio il Natale 2 arriva su Netflix: ecco tutte le sorprendenti anticipazioni

Odio il Natale arriva con una nuova stagione, in vista delle festività natalizie. Come nella prima stagione, Pilar Fogliati accompagnerà i giorni di attesa al Natale. I nuovi episodi andranno a completare la trama che era rimasta in sospeso nella stagione precedente. Scopri tutte le attese anticipazioni di Odio il Natale 2 (che stanno già entusiasmando i fan).

La seconda scoppiettante stagione

Come lo scorso anno si è deciso di rendere disponibile la seconda stagione a partire dal 7 dicembre, il giorno in cui per la tradizione milanese cominciano ufficialmente i preparativi natalizi (in occasione di Sant'Ambrogio).

I nuovi episodi della serie basata su quella norvegese, Natale con uno sconosciuto, si potranno guardare su Netflix. Anche la seconda stagione di Odio il Natale è stata girata a Chioggia, a inizio 2023.

Luogo magico, una sorta di piccola Venezia, Chioggia è una città lagunare che vanta una storia millenaria. Scoprire le sue bellezze e passeggiare tra le sue vie significa perdersi in un contesto affascinante e raffinato. Non solo storia, spiagge e architettura: Chioggia si sviluppa su diverse isolette divise da canali e collegate da ponti. È una città turistica che piace per il suo centro storico, il suo radicchio rosso a forma di rosa, le località balneari di Sottomarina e Isola Verde.

Le anticipazioni di Odio il Natale 2: ecco come sarà la trama

I nuovi episodi di Odio il Natale riveleranno chi ha suonato alla porta di Gianna, la Vigilia di Natale, dopo il finale di suspense con cui si era chiusa la scorsa stagione.

All'epoca Gianna era un'infermiera single, oppressa dalle festività natalizie e dalle aspettative della sua famiglia. Da quella fatidica Vigilia è ormai passato un anno e la protagonista non è più single.

Finalmente potrebbe passare il primo Natale della sua vita vivendo una relazione stabile. Tuttavia, sarà proprio questo legame a scombinare le carte, facendole commettere un errore che porterà alla rottura del suo rapporto.

Proprio quando sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, riparte il conto alla rovescia in attesa della fatidica data. Gianna sa che l'unico modo per riconquistare il suo ex è approfittare della magica atmosfera tipicamente natalizia. Per questo, farà di tutto affinché sia presente a casa Belotti in occasione della famosa cena della Vigilia.

Quest'anno la cena viene organizzata proprio da Gianna: ci si aspetta quindi ben più di un imprevisto.

Con l'aiuto delle sue amiche, e di un singolare vicino di casa, Gianna capirà finalmente che quando l'amore c'è è impossibile non riconoscerlo.

Le novità sui personaggi

Torna Pilar Fogliati come protagonista nel ruolo della simpatica e maldestra Gianna, affiancata da Beatrice Arnera (Titti) e Fiorenza Pieri (Margherita), le due amiche.

Arrivano poi nuovi personaggi interpretati da Pierpaolo Spollon (Filippo), Chiara Bono (Monica), Matteo Martari (Alessandro), Jenny De Nucci (Stella) e Fortunato Cerlino (Elio).

Questi nuovi episodi di Odio il Natale sono stati prodotti da Luca Bernabei e Matilde Bernabei, e diretti da Laura Chiossone.