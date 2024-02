One day, l'amore è davvero destinato a trionfare? Ecco la spiegazione del finale

La classifica di Netflix viene conquistata da One day, la serie tv che ha fatto commuovere gli abbonati alla piattaforma di tutto il mondo: la spiegazione del finale svela dei particolari che lasceranno gli spettatori col fiato sospeso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

One day, la serie d'amore che ha conquistato Netflix

Il titolo non è per niente sconosciuto agli appassionati di cinema, dato il legame con l'omonimo film romantico tratto da un bestseller disponibile su Prime Video.

Sia la pellicola sia la serie tv sono ispirate al libro di David Nicholls che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha conquistato non solo il panorama della letteratura.

Il piccolo e il grande schermo, infatti, hanno deciso di porre un tributo al libro, realizzando prima il film e poi la serie, ora disponibile su Netflix.

La trama di One Day, la serie di successo che non puoi perderti

Emma Morley e Dexter Mayhew sono i protagonisti di One Day, la serie che vede nel cast Ambika Mod e Leo Wodall, attore assieme a Sabrina Impacciatore nella seconda stagione di The White Lotus.

La loro è una storia d'amore che dura una vita e che inizia durante gli anni universitari: i due però scopriranno i loro sentimenti solo più avanti con l'età, vivendo nel frattempo esperienze di vita differenti.

I due vivono gioie e delusioni e, nei momenti più felici e tristi, potranno sempre contare sull'affetto reciproco che li contraddistingue, fino al finale in grado di far commuovere gli spettatori di tutto il mondo.

One day, la spiegazione del finale che fa commuovere il pubblico

La storia d'amore tra Emma e Dexter è stata ricca di alti e bassi, seguiti attentamente dagli spettatori che subito si sono affezionati ai due protagonisti.

Sul finale della serie, però, arriva un colpo di scena che lascia tutti col fiato sospeso, ovvero la morte di Emma, giunta nel momento in cui aveva finalmente ritrovato l'amore con Dexter.

Grazie a dei flashback, riscopriamo alcuni momenti della vita adolescenziale dei due, quando l'amore era nell'aria ma loro ancora non se ne erano accorti, fino ad arrivare all'anno seguente la morte di Emma.

Dexter deve ora fare i conti con una vita in solitaria, circondato però dall'affetto degli amici che fanno di tutto per risollevare il suo morale. La pace interiore arriverà solo negli ultimi minuti dell'episodio finale, in cui Dexter tornerà all'università, il luogo in cui ha conosciuto per la prima volta Emma.

A questo seguirà il fotogramma finale, che mostra Dexter assieme alla figlia Jasmine, avuta dall'ex compagna, sulla collina in cui ha baciato Emma, ricordando così un amore che, nel suo cuore, non svanirà mai.

