One Piece 2: tutto quello che c'è da sapere sull'anime, dalla trama a quando esce

Aumenta l'attesa per l'arrivo su Netflix di One Piece 2: ecco quando esce la seconda stagione e tutto quello che c'è da sapere sulla trama.

La prima stagione di One Piece è stata una delle più viste di sempre su Netflix e ora tutti i fan sono in attesa di un suo ritorno.

L'attesa sta per finire: ecco quando esce One Piece 2 e tutte le curiosità sulla trama e sui nuovi personaggi.

One Piece: il successo della serie Netflix

Gli appassionati alla storia di One Piece hanno sicuramente notato le differenze tra il manga e le anime, dimostrando un forte interesse nei confronti della serie su Netflix.

La prima stagione ha registrato un successo clamoroso e gli spettatori sono sempre più coinvolti nelle dinamiche dei protagonisti della saga di Alabasta.

Dopo il termine delle prime puntate, sono tutti ora in attesa del suo ritorno: le curiosità di One Piece 2 sono ormai giunte, alimentando la gioia di tutti i fan.

Le curiosità di One Piece 2: cosa accadrà nella seconda stagione?

Se la prima stagione di One Piece si è concentrata sul personaggio di Rufy, giovane avventuriero con il desiderio di divenire un pirata, la seconda stagione potrebbe vedere l'arrivo di un personaggio molto misterioso.

Durante l'ultima puntata della serie, è infatti comparsa una misteriosa creatura che ha bruciato il poster di ricercato di Rufy e, secondo i fan, si tratterebbe di Smoker.

I capelli bianchi e il sigaro sembrano non mentire e molti ora pensano che il suo possa essere un ruolo sempre più rilevante all'interno di One Piece 2.

Ci sono però anche altre novità riguardo altri personaggi che potrebbero far parte della nuova stagione: ecco i dettagli.

One Piece 2: il cast con i nuovi arrivi

Dopo aver svelato dove è stata girata One Piece, non resta che rivelare tutti i dettagli sulla seconda stagione, in cui si prospettano nuovi arrivi ad arricchire il cast.

I protagonisti principali sono destinati a tornare, come Rufy, Nami, Roronoa, Usopp e Sanji, rendendo felici tutti i fan che si erano affezionati durante la prima stagione.

A loro, però, si aggiunge anche Chopper, oltre al ritorno di Jeff Ward nei panni di Buggy il Clown.

Non resta allora che scoprire quando uscirà la nuova stagione:

Quando esce One Piece 2: svelata la data

A causa dello sciopero di Hollywood avvenuto lo scorso anno, i creatori della serie tv sono purtroppo indietro con le tempistiche di realizzazione dei nuovi prodotti.

Vi è infatti un rallentamento delle riprese di One Piece 2: i fan dovranno infatti aspettare fino al 2025 per poter vedere la seconda stagione.

Non resta allora che aspettare le altre curiosità prossimamente in arrivo su One Piece 2.

