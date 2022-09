Paramount+ è la piattaforma streaming nata da poco. Per chi ha Amazon Prime, l'abbonamento è al momento in sconto. Ecco i dettagli per approfittare dell'offerta ancora per qualche giorno.

Per gli amanti del cinema e delle serie tv ci sono ottime notizie. Paramount+ e Amazon Prime Video hanno stretto un accordo che consente di accedere al nuovo canale a un prezzo davvero vantaggioso. Paramount+ è la piattaforma streaming che è approdata in Italia da pochi giorni e ha già avuto un successo straordinario.

La presentazione ufficiale del canale si è tenuta nei giorni scorsi a Cinecittà, a Roma e ha visto la partecipazione di numerose stelle del cinema internazionale e italiano, tra i quali Carlo Verdone e Sylverster Stallone.

Il ventaglio di film e serie tv presenti sul canale consentono di accontentare tutti, grandi e piccini. L’offerta è molto ampia, ma per chi è ancora è indeciso c’è una sorpresa: chi ha Amazon Prime può avere diritto a uno sconto per abbonarsi a Paramount+. Vediamo nel dettaglio come funziona.

L’accordo tra Paramount+ e Amazon Prime Video: come funziona

Prime Video è la piattaforma streaming dedicata alle serie tv e ai film del colosso Amazon. In particolare, Prime Video Channels accoglie Starzplay, Infinity Selection, Discovery+ e tanti altri canali. Tra queste, figura anche Paramount+ ad un costo davvero incredibile per chi è abbonato ad Amazon Prime.

In poche parole, Paramount+ e Amazon Prime si sono alleati dando la possibilità al pubblico da casa di poter guardare un’infinità di contenuti esclusivi. Ricordiamo, tra le serie tv originali ci sono Tulsa King, con protagonista Sylverster Stallone, Circeo, la serie tv italiana incentrata sul delitto che ha scosso l’Italia, 1883, con Helen Mirren e Harrison Ford. Per quel che concerne i film, invece, si trovano grandi anteprime esclusive, come Ti mangio il cuore, primo film con protagonista la cantante Elodie.

Quanto costa Paramount+ per chi ha Amazon Prime?

I clienti di Amazon Prime possono avere accesso a un’offerta esclusiva. Per loro l’abbonamento mensile è di soli 4,99 euro mensili per un anno. Al termine del primo anno si passerà a 7,99 euro al mese. L’offerta si concluderà il 25 Settembre.

Dopo tale termine, l’abbonamento alla piattaforma costerà 7,99 euro mensili, oppure in alternativa pagare 79,99 euro all’anno. Insomma, una promozione davvero imperdibile da cogliere al volo.