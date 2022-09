Buone notizie per gli amanti di cinema e serie tv: Paramount+ è da oggi disponibile in Italia. Ecco tutte le novità, come abbonarsi, quanto costa e l'offerta di film e serie da vedere sul nuovo canale streaming.

Paramount+ è il nuovo canale di streaming che sbarca in Italia. Ecco come abbonarsi, quanto costa, cosa vedere e tutte le novità.

Paramount+ sbarca finalmente in Italia. Dopo Netflix, Prime Video, Disney+, ora approda un altro canale telematico che accoglierà numerose anteprime cinematografiche e serie tv esclusive. Il canale è attivo da oggi e prevede 8.000 ore di contenuti.

Ieri a Cinecittà c’è stata la presentazione ufficiale del canale di Niccolò Devitiis che ha visto la partecipazione di molte star italiane ed internazionali, quali Carlo Verdone e Sylverster Stallone, solo per citarne qualcuno.

Paramount+: come abbonarsi e costi di lancio

La nuova piattaforma di streaming Paramount+ è ufficialmente in Italia. Il pubblico che desidera accedere a questo servizio può usufruire di una promo lancio davvero imperdibile: un abbonamento a soli 4,99 euro al mese per un anno, dopo il quale diventeranno 7,99 euro mensili. Inoltre, c’è la possibilità di fare una prova gratuita di sette giorni. Una promo da non lasciarsi scappare per chi vuole provare il servizio streaming a un costo accessibile a tutti e davvero competitivo.

Ad ogni modo, si può sottoscrivere un abbonamento annuale di 79,90 euro, sempre previa prova gratuita di sette giorni. Inoltre, per i clienti di Sky Cinema Paramount+ è disponibile senza costi aggiuntivi dal 23 Settembre. È possibile creare fino a sei profili, non ci sono limiti di utilizzo per i dispositivi.

Leggi anche: Quale abbonamento Netflix conviene di più? Tutti i piani a confronto

Cosa vedere: film e serie tv esclusive

Paramount+ offre allo spettatore un ampio ventaglio di novità. In primis, ci sono i film blockbuster che hanno sbaragliato al botteghino dei cinema di tutto il mondo e ora sono in esclusiva sulla piattaforma. Ad esempio, troviamo Top Gun: Maverick, Scream 5, ma anche i classici come Grease, Il padrino e la saga di Star Trek.

Tra le novità internazionali esclusive, invece, figurano le serie Tulsa King, che ha come protagonista Sylverster Stallone nei panni di un boss mafioso; 1923 con Hellen Mirren e Harrison Ford che racconta la storia della famiglia Dutton; The offer, che vede la partecipazione di Juno Temple e Miles Teller, racconta il backstage della serie iconica Il padrino; 1883, la prima serie tv western ideata da Taylor Sheridan.

Per quel che concerne le produzioni nostrane, non mancano contenuti originali, quali Circeo, la serie tv con Greta Scarano che ripercorre le vicende che hanno portato al delitto del 1975; Corpo libero, un teen drama tratto dall’omonimo libro di Ilaria Bernardini che racconta la vita di ginnaste professioniste; il film 14 giorni, diretto da Ivan Cotroneo e racconta la vita di coppia per quattordici giorni durante il primo lockdown nel 2020; Ti mangio il cuore, film che vede il debutto cinematografico di Elodie, che uscirà nelle sale il 22 Settembre, ma sarà disponibile sulla piattaforma a partire da gennaio 2023, e Miss Fallaci, la serie tv che parla della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone.

Per i più piccoli, ci sarà il revival della serie iCarly, i reboot di Due fantagenitori: ancora più fanta e Rugrats, ma anche i classici cartoni animati, come SpongeBob, SquarePants, PAW Patrol.