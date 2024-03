Perché Terra Amara non sta andando in onda? Ecco quando vedremo la puntata finale

Perché Terra Amara non sta andando in onda

I fan più accaniti di Terra Amara si saranno resi conto che la soap opera turca non sta andando in onda. Perché Mediaset ha optato per questo cambio di programmazione ad un passo dalla fine? Ecco quando è prevista l'ultima puntata.

Perché Terra Amara non sta andando in onda?

Da giorni, ormai, Terra Amara non sta più andando in onda tutti i giorni su Canale 5. La soap opera turca si avvia al finale e Mediaset ha pensato bene di approfittare degli ottimi ascolti e cambiare la programmazione. Le vicende degli abitanti di Çukurova hanno così abbandonato la messa in onda pomeridiana per approdare in prima serata.

L'ultima puntata pomeridiana è stata trasmessa sabato 9 marzo, poi il Biscione ha pensato bene di rimetterla domenica 24 marzo. Nel frattempo, Terra Amara ha iniziato anche ad occupare la prima serata del venerdì. Quest cambi di programmazione, dato non affatto scontato, non hanno influito negativamente sugli ascolti, anzi.

A partire da lunedì 11 marzo 2024, Terra Amara è stata sostituita, nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45, da un altro titolo turco: Endless Love. La trama di questa nuova soap opera ruota attorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan. Lui è un ragazzo di umili origini che studia ingegneria mineraria e riesce ad affermarsi nel mondo del lavoro. Lei, invece, è una ragazza che appartiene a una famiglia ricca ed è un'artista. Questa coppia riuscirà a fare innamorare i telespettatori quanto Zuleyha e Yilmaz?

Quando va in onda l'ultima puntata di Terra Amara?

Fino al finale di stagione, Terra Amara andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale. Uno in prima serata, il venerdì, a partire dalle 21:30 su Canale 5, mentre l'altro pomeridiano, di domenica, al posto di Amici di Maria De Filippi. Quindi, la soap opera turca va ad occupare la fascia oraria post Beautiful e pre Verissimo, ossia dalle ore 14:45 alle 16:30.

Questa sarà la programmazione Mediaset fino all'epilogo di Terra Amara. Per quando è prevista la messa in onda del finale di stagione? Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, il pubblico dovrà dire addio a Zuleyha e Co venerdì 27 marzo o, al massimo, venerdì 4 maggio 2024.

Ovviamente, se il Biscione dovesse decidere di cambiare nuovamente programmazione, il finale di stagione di Terra Amara potrebbe subire uno slittamento o, addirittura, un anticipo. Tutto dipenderà dalle decisioni di Pier Silvio Berlusconi e del suo staff. Di certo, la soap opera turca sta per finire e non si possono fare miracoli. Nel frattempo, coloro che vogliono rivivere tutta la storia d'amore di Zuleyha e Yilmaz possono sintonizzarsi su Rete 4.