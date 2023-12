Il genere fantasy torna protagonista con Percy Jackson: ecco trama e cast della serie tv

Nata dall'adattamento di alcuni dei romanzi più famosi di sempre, Percy Jackson è la serie perfetta da vedere durante le vacanze di Natale.

Con i primi due appuntamenti ha già conquistato il pubblico: ecco cosa aspettarsi e chi compone il cast di Percy Jackson.

Percy Jackson: la serie tv che ha conquistato il pubblico

Sono passati 18 anni dalla pubblicazione del primo romanzo fantasy nato dalla penna di Rick Riordan, divenuto uno dei classici del genere.

I miti dell'antica Grecia e gli dei dell'Olimpo sono i protagonisti che prendono vita anche all'interno della nuova serie tv che, con solo i primi due episodi, ha conquistato il pubblico, divenendo uno dei prodotti più visti in pochi giorni.

Le avventure di Percy Jackson sono già arrivate sul piccolo schermo: ecco cosa sapere sulla trama della nuova serie tv.

La trama della serie tv Percy Jackson

Tra le ultime serie tv uscite non c'è solo I leoni di Sicilia ma anche Percy Jackson, prodotto adattato da una serie di romanzi fantasy molto apprezzata dai lettori.

Un moderno semidio di soli dodici anni è il protagonista della storia, alla scoperta dei superpoteri donati dall'alto e della gestione di qualcosa apparentemente troppo grande per un adolescente.

Tutto sembra procedere per il verso giusto, fin quando Zeus lo accuserà di aver rubato il suo fulmine maestro: a partire da quel momento la vita di Percy è destinata a cambiare per sempre.

La ricerca del fulmine diviene per lui la missione più importante di sempre, dato anche il disordine scoppiato nell'Olimpo: Percy non è però solo e può contare sull'aiuto di amici fidati.

Percy Jackson: il giovane cast della serie tv

A rendere il successo della serie tv non è solo la trama avvincente ma anche il cast di giovani talenti che ne prende parte.

Interprete del protagonista Percy Jackson è il talentuoso Walker Scobell, affiancato da Leah Sava Jeffres e Aryan Simhadri, rispettivamente interpreti di Annabeth e Groover, amici fidati del protagonista.

Ai giovani talenti si aggiungono anche volti noti del cinema e della serialità, come:

• Jessica Parker Kennedy nel ruolo di Medusa;

• Glynn Turman nel ruolo del centauro;

• Jason Mantzoukas, capo del Campo Mezzosangue;

• Megan Mullally, interprete di una delle Arpie;

• Virginia Kully, volto della madre di Percy Jackson.

Non resta allora che scoprire dove vedere la serie tv per non perdersi i prossimi episodi.

Dove vedere Percy Jackson e quando escono i nuovi episodi

Percy Jackson è una delle serie più attese di dicembre disponibili su Disney Plus, piattaforma che allarga il suo catalogo con uno dei titoli più aspettati dell'anno.

Dal 21 dicembre sono disponibili i primi due episodi di Percy Jackson che, in pochi giorni, hanno già conquistato gli spettatori, in attesa dei prossimi appuntamenti.

Sono 8 le puntate totali che compongono la prima stagione e la terza puntata sarà disponibile il 27 dicembre a partire dalle 3 di mattina: molti saranno i fan disposti a restare svegli pur di non perdersi un appuntamento con Percy Jackson.

