Arriva su Amazon Prime una nuova serie italiana che ha come protagonisti gli adolescenti e il loro mondo. Si chiama Prisma e mette al centro identità, aspirazioni, orientamento sessuale dei giovani dei giorni d'oggi.

Presentata in anteprima alla 75esima edizione del Locarno Film Festival, la serie Tv è pronta a tenere incollati al televisore non solo il pubblico dei giovani ma anche quello degli adulti. In ambito regia e produzione, gli autori sono gli stessi di Skam Italia targato Netflix.

Prisma Infatti nasce dall'unione della regia di Ludovico Bessegato, Alice Urciolo e Giulio Calvani. La produzione è della Cross Production di Rosario Rinaldo. A differenza di Skam, però, che ha preso spunto da una storia norvegese, Prisma è un racconto tutto italiano. La voglia di raccontare il mondo dei giovani italiani senza filtri è ciò che ha mosso l'autore Bessegato, la serie infatti promette di essere uno spaccato senza disilluso e veritiero dei "drammi" adolescenziali.

Prisma serie TV: quando esce e dove vederla in streaming

É finalmente iniziato il countdown per la messa in visione di Prisma. La data ufficiale del lancio della nuova serie TV è mercoledì 21 settembre 2022. Sarà disponibile per tutti gli abbonati Amazon Prime Video e sarà visibile in ben oltre 240 paesi.

Per non perdere Prisma in streaming necessario pertanto abbonarsi ad Amazon Prime, con la possibilità di accedere anche a tutte le collezioni di film e serie TV nel catalogo. Il primo mese è completamente gratis. Successivamente è possibile sottoscrivere un abbonamento di €4,99 al mese o 49,90€ all'anno.

Prisma: cast, trama e anticipazioni

I temi cult vissuti durante l'adolescenza sbarcano sullo schermo per portare attenzione al discorso dei legami, delle relazioni, del corpo, degli ideali ed il pensiero di un gruppo di giovanissimi italiani di Latina. La scelta di questa città ce la spiega l'autore stesso Bessegato:

“[È] una delle città italiane meno conosciute e dall’identità più sfuggente. Fondata durante il fascismo sulle terre strappate alle paludi dalla bonifica integrale e stretta tra le architetture razionaliste del centro, i laghi costieri e le dune di Sabaudia, Latina non assomiglia a nessuna altra città italiana."

La storia vede come protagonisti Marco e Andrea, due gemelli che sono in realtà profondamente diversi nel modo di essere e di esprimersi. La ricerca della propria identità perciò sarà differente ma allo stesso tempo vivace e movimentata coinvolgendo anche la cerchia di amici più stretti, ognuno con la propria storia e la propria ricerca dell'identità.

La serie TV è suddivisa in 8 episodi della durata di 45 minuti ciascuno. Sono tutti disponibili a partire dal 21 settembre 2022 su Amazon Prime. Il cast è straordinario e tutto composto da giovani alle prime armi in ambito di cinema e serie TV. Ad essere già noto in Baby targato Netflix e Una pallottola nel cuore è Lorenzo Zurzolo che in Prisma interpreta Daniele. Tra le new entry nel panorama del cinema c'è anche Achille Lauro che interpreta proprio se stesso nella serie tv. Ovviamente sua è la colonna sonora di Prisma, un brano dal nome "Mattoni".

Il cast completo è ricco di volti più o meno noti agli spetattori. Trovermo Mattia Carrano nei panni di uno dei protagonisti, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi e tanti altri.