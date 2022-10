House of the dragon, PUBBLICATO: 2 ore fa

“House of the Dragon” sembrerebbe già scritta! Sapevamo già che era tratta dai romanzi di R.R. Martin ma, come ogni serie TV, fino alla fine non si sa mai veramente quanto la sceneggiatura possa essere fedele al testo.

Inoltre, trattandosi di un prequel, non è così inusuale che alcune vicende siano già state raccontate. Infatti, sono già stati anticipati fatti ne “Il trono di spade” che poi si sono effettivamente realizzati e concretizzati.

E questa è una cosa bellissima per i fan perché significa che il mondo creato da R.R. Martin viene rispettato. Tutto ha una logica che è possibile ritrovare nelle piccole congiunzioni tra le due serie TV.

L’ultimo episodio messo in onda riporta in auge una profezia tratta dal libro “Canto del ghiaccio e del fuoco”. Scorpi in questo articolo di cosa si tratta. ATTENZIONE SPOILER!

La profezia di Aegon: che cosa dice?

Si tratta di una visione, una premonizione, un sogno rivelatrice, che ebbe Aegon Targaryen, ovvero il primo Re che riunì i Sette Regni e diede il via alla dinastia Targaryen. Anche chiamato Aegon il conquistatore, fu il primo regnante del Continente Occidentale.

Sembrerebbe che Aegon, guardando l’orizzonte, oltre le acque nere, dall’alto della Roccia del Drago, vide una terra ricca da occupare. Da quel momento, ogni Targaryen con la corona è destinato a prestare giuramento verso una missione sacra: la conquista di questa terra.

Ma c’è di più! Secondo le parole di Aegon, arriverà un giorno in cui inizierà un lungo inverno che, partendo da Nord, calerà su tutto il mondo dei vivi in un’oscurità assoluta. I venti verranno cavalcati dal freddo e dal buio. Le ombre metteranno fine agli esseri umani e l’unica speranza per la sopravvivenza sarà un Targaryen sul Trono di Spade.

Viserys spiega a Rheanyra la profezia del loro antenato Aegon

Si tratta di un racconto tramandato da generazioni, da padre in figlio, nella famiglia Targaryen e arriva anche il momento di Rhaenyra.

Siamo ancora nel primo episodio di “House of the Dragon” e re Viserys racconta alla figlia questa profezia:

“Aegon vide un’oscurità totale cavalcare quei venti, e qualunque cosa si nasconda in essi distruggerà il mondo dei vivi. Quando questo grande inverno arriverà, Rhaenyra, tutta Westeros dovrà affrontarlo. E se il mondo degli uomini vorrà sopravvivere, un Targaryen dovrà sedere sul Trono di Spade“

Facciamo un balzo avanti nell’ottavo, e torna nuovamente sul piatto questa predizione. Sempre Viserys, questa volta in fin di vita, convinto di parlare alla figlia, rivela alla moglie Alicent quanto pronosticato da Aegon.

Quali sono le complicazioni? Se Viserys intendeva passare il testimone alla figlia eleggendola a regina che avrebbe conquistato anche tutta Westeros, raccontando la profezia di Aegon ad Alicent, essa è ora convinta che il defunto re stesse parlando di suo figlio Aegon II.

In realtà, sappiamo già che nessuno dei due è in realtà il prediletto che siederà sul trono di spade in veste di regnante del Continente Orientale.

Quando si realizza il Canto del Ghiaccio e del Fuoco

La profezia di Aegon in realtà sappiamo già che si realizzerà. Non sarà Rhaenyra a beneficiare di questo privilegio ma Daenerys Targaryen o Jon Snow parecchi anni dopo.

Infatti, ciò che Aegon preannunciò riguarda sicuramente le vicende raccontate ne “Il trono di spade”. Identificativo l’arrivo dell’inverno e la conquista del trono di ben due Targaryen: appunto Daenerys e Jon.

Il sogno di Aegon non identifica sessualmente che diventerà il regnante di Westeros, ma parlava in generale di un re o una regina di casa Targaryen. Sappiamo infatti, che sia Daenerys che Jon sono entrambi della casata.

Daenerys è figlia diretta del precedente sovrano Aerys II Targaryen e della moglie Rhaella. Mentre Jon Snow è il figlio di Lyanna Stark e di Raegar Targaryen, fratello di Daenerys.

Analizziamo meglio quanto detto da Aegon:

“Aegon vide un’oscurità totale cavalcare quei venti, ...

In questo punto, si parla chiaramente dell’arrivo del Grande Inverno. Evento che si preannuncia all’inizio de “Il trono di Spade” e che porta oscurità, freddo e tempi difficili.

... e qualunque cosa si nasconda in essi distruggerà il mondo dei vivi.

In questa parte successiva si evidenzia che non sarà una questione solo climatica, ma che arriveranno delle minacce ben più concrete che porteranno morte. Si parla infatti degli Estranei e del Re della Notte.

Quando questo grande inverno arriverà, Rhaenyra, tutta Westeros dovrà affrontarlo.

La profezia parla di un regno unito e solido, guidato da un solo Re o Regina che abbia saputo mantenere la pace tra gli uomini contro un unico nemico.

E se il mondo degli uomini vorrà sopravvivere, un Targaryen dovrà sedere sul Trono di Spade“

Di sicuro, Aegon preannunciava un regnante della famiglia Targaryen senza precisare però se sarà uomo o donna.

Qualcosa non torna nella profezia di Aegon

C’è chi afferma, invece, che la profezia di Aegon non parlasse di Daenerys e Jon. Infatti, stando alla visione, il Targaryen che salirà al trono durante quel periodo buio sarà anche colui che salverà il mondo dall’oscurità.

In realtà, sappiamo bene che il Re della Notte venne ucciso da Arya, una Stark, nel momento in cui sul trono sedeva Cersei Lannister. È possibile che il Canto del Ghiaccio e del Fuoco venga invece destinato a “House of the Dragon”? Staremo a vedere i prossimi episodi!