Questo thriller psicologico su Netflix ha scioccato tutti. Parola d’ordine? Scandalo

C’è un nuovo thriller psicologico su Netflix che ha scioccato chiunque l’abbia visto grazie ai suoi colpi di scena e ai suoi intrecci. La parola d’ordine è solo una: scandalo! Andiamo subito a scoprire di cosa si tratta, ma credetemi: rimarrete a bocca aperta!

La professione di uomo spesso, nel tempo, diventa parte integrante del suo stesso carattere. A che serve, infatti, un politico che non mente o un avvocato che non manipola la verità per trarne vantaggio?

Ed ecco come nasce la miniserie disponibile su Netflix, un vero e proprio thriller psicologico, che ha lasciato tutti senza parole. Questa ruota attorno a questi due personaggi principali, che nascondono entrambi una grossa, immensa verità che non può assolutamente essere rivelata.

Mentre uno dei due riesce a negare la realtà dei fatti pure a sé stesso, l’altro si trova a metà tra la realtà e la menzogna, cercando sempre di combattere la verità che ormai lo tormenta da anni. E così, episodio dopo episodio ci si inizia a porre la domanda: "La loro verità verrà mai fuori?".

Anatomia di uno scandalo

Ed ecco come si intitola il nostro thriller psicologico disponibile da aprile su Netflix: Anatomia di uno scandalo.

La serie tv, o meglio mini-serie, si basa sull'omonimo romanzo di Sarah Vaughan, "Anatomy of a Scandal" ed è composta da sei lunghi episodi. Ma di cosa parla? Ve lo spiego subito.

La storia parte con il caso giudiziario che vede coinvolto un ministro del Parlamento britannico, James Whitehouse. Whitehouse è accusato di aver aggredito sessualmente la sua ricercatrice parlamentare, nonché amante ormai da diversi mesi, Olivia Lytton.

Ma mentre si cerca disperatamente di ricercare la verità attorno a questo dramma giudiziario, parte un secondo filone del racconto.

Cosa distingue questo thriller psicologico dagli altri

Anatomy of a Scandal non è solo la mera storia di un processo, ma è una serie tv che in sei episodi mette in discussione i concetti di:

ricchezza

privilegio

consenso in una relazione fisica

Tutti e tre gli elementi sono intrecciati nella storia di James Whitehouse e Olivia Lytton. L'avvocato di Olivia, Kate Woodcroft, un Queen's Counsel, spiega nel dettaglio come, che anche nella società moderna, sia ancora difficile per le persone comprendere il concetto di consenso.

Ciò è reso ancora più evidente dal fatto che vivono in un Paese – l’Inghilterra – in cui lo stupro coniugale non è stato legalmente considerato stupro fino al 1991.

Qual è la trama della serie tv su Netflix

James Charles Whitehouse è un deputato del partito conservatore al Governo britannico, che è gestito dal suo amico di infanzia (e non solo), Tom Southern. James vive a Londra con sua moglie, Sophie, interpretata da Sienna Miller, che è laureata in letteratura. I due si sono conosciuti all'Università di Oxford, dove hanno studiato insieme.

La coppia vive una vita tranquilla con i loro due figli, Finn ed Emily, fino a quando una tragedia non li travolge. Per scoprire di cosa si tratta bisogna andare indietro nel tempo di circa cinque mesi quando James, nel maggio del 2018, iniziò una relazione con una dipendente Olivia Clarissa Lytton.

Dopo notti di passione, lo stesso James, forse per qualche senso di colpa nei confronti della moglie e dei figli, decise di interrompere la storia clandestina, nell’ottobre 2018.

Dopo solo una settimana dalla fine della relazione, James aggredì sessualmente Olivia in un ascensore alla Camera dei Comuni. Dopo due settimane di silenzio Olivia prese in mano la situazione e decise di denunciare il caso alla polizia.

Ma questa si tratta solo della storia in superficie, perché sotto la linea generale del racconto c’è ben altro da scoprire, un universo parallelo.

Si tratta di un segreto che non può di certo essere svelato. Il thriller psicologico su Netflix non vi farà solamente vivere intensamente il processo tra il deputato e la sua impiegata, ma vi mostrerà quanto in realtà c’è dietro alla storia stessa.

I personaggi principali

Quali sono i principali personaggi della serie tv “Anatomy of a Scandal”, la mini serie tv thriller psicologico creata da Melissa James Gibson and David E. Kelley?

Rupert Friend: James Whitehouse





Sienna Miller: Sophie Whitehouse





Michelle Dockery: Kate Woodcroft





Naomi Scott: Olivia Lytton





Joshua McGuire: Chris Clarke





Josette Simon: Angela Regan

Beh, cosa aspettate? Correte subito su Netflix e andate a scoprire il segreto che ha sconvolto tutti, o meglio… lo scandalo!

