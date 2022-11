Cantante, conduttrice, ballerina, attrice, speaker radiofonica, attivista.

Raffaella Carrà era tutto questo e molto di più ed infatti è enorme il ricordo che ha lasciato nei cuori di tutti gli italiani dopo la sua scomparsa nel luglio del 2021.

Disney+ decide di ricordarla con una docu-serie, prodotta da Fremantle e che ci consentirà di conoscere qualcosa di più su questo personaggio che ha così tanto segnato la storia del costume nel nostro paese.

Iniziate le riprese della docu-serie che racconterà la vita di Raffaella Carrà

Tre episodi da un'ora ciascuno, racconteranno i retroscena privati e la vita lavorativa di colei che per anni e per diverse generazioni ha rappresentato una delle più grandi icone della televisione italiana.

La serie, le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni, è prodotta da Gabriele Immirzi e Alessandro de Rita per Framantle Italia e in collaborazione con Fremantle Spagna e sarà trasmessa su tutte le piattaforme facenti capo a Disney.

La regia sarà di Daniele Lucchetti, mentre la scrittura degli episodi è in mano a Cristiana Farina, Barbara Boncompagni, Carlo Altinier e Salvo Guercio.

Daniel Frigo, Country Manager della The Walt Disney Company in Italia, ha dichiarato:

Sono orgoglioso di poter annunciare questa nuova produzione italiana dedicata a un’icona come Raffaella Carrà ed è un piacere poterla realizzare grazie alla collaborazione con Fremantle. Le produzioni italiane rappresentano per Disney+ una ricchezza e un’opportunità per esplorare e avvicinare in modo ancora più esclusivo il pubblico a personaggi e storie che hanno fatto parte della cultura del Paese.

"Raffa" racconterà tutto ciò che non sapevamo sulla vita di Raffaella

La docu-serie, cercherà di far luce sulla vita dell'artista, dall'infanzia in Romagna dopo l'abbandono del padre, passando per il flirt con Frank Sinatra, fino ad arrivare ai due grandi amori della sua vita e al tema della maternità.

Ma cosa ha reso Raffaella Carrà il mito che tutti noi oggi ricordiamo?

Cosa si cela dietro i 60 milioni di dischi venduti, dietro all'icona LGBTQ+ e ai successi televisivi e musicali che ancora oggi ce la fanno ricordare?

La descrizione ufficiale del progetto promette che la docu-serie ci restituirà un ritratto onesto e veritiero di una delle più grandi icone degli ultimi cinquant'anni, guidandoci attraverso la sua vita, i suoi successi e anche i suoi insuccessi.

Raffaella è stata durante gli anni '70 un simbolo di parità tra i sessi e di libertà, negli anni ottanta è diventata l'indiscussa regina della televisione pubblica italiana per essere addirittura indicata come una vera e propria icona per il mondo LGBTQ+ nel corso degli anni novanta (e lo è rimasta ancora oggi).

"Raffa" racconterà la storia di una donna che ha amato molto e sofferto altrettanto e che per una vita ha lottato per affermare la sua competenza in un mondo di uomini; tutte cose che hanno reso il suo mito indimenticabile per tutti i fan che l'hanno amata durante la sua lunghissima carriera e che in questa docu-serie potranno ritrovare.

Leggi anche: In vendita la casa di Raffaella Carrà