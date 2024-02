Rick e Morty 7, tra originalità e decadenza: la recensione della nuova stagione

È approdata su Netflix a inizio febbraio Rick e Morty 7 con 10 nuovi episodi che portano avanti le avventure del nonno scienziato folle e del suo ingenuo nipote.

È difficile immaginare che siano trascorsi così tanti anni dalla prima stagione. Al suo debutto, Rick e Morty si era già conquistata il titolo di serie folle, irriverente e profonda accaparrandosi milioni di fan.

E non è affatto semplice, per una serie TV quanto per saghe cinematografiche o letterarie, godere di piena salute anche dopo tanti anni. A questa serie animata era già successo in passato, con qualche piccolo inciampo, ma nel complesso si è sempre dimostrata capace di portare nuovi guizzi di originalità. Era successo anche con la stagione 6 di Rick e Morty che mostrava buoni spunti e momenti in discesa.

La settima stagione riesce a reggere il confronto con le altre? Oppure è ormai tempo di riconoscere che è sempre una buona idea fermarsi in tempo?

Rick e Morty 7: la stagione nata sotto una cattiva stella

Prima di entrare a fondo nell’analisi, bisognerebbe tenere conto delle premesse non proprio rosee della nuova stagione di Rick e Morty.

Vale la pena ricordare, infatti, che la serie ha perso uno dei suoi creatori, Justin Roiland. La notizia del suo licenziamento da Adult Swing in seguito alle accuse di violenza domestiche ricevute dall’autore è arrivata a inizio gennaio dello scorso anno.

Per un attimo, i fan hanno temuto per la sorte della serie, ma nonostante questo incidente, alla fine la produzione è andata avanti, sfornando la settima stagione dello show.

Il punto è che la perdita di Roiland non è un fatto da prendere sottogamba. Per prima cosa, Roiland prestava anche la sua voce ai due protagonisti della serie. Ma su questo possiamo dire che ciò non incide granché sul godimento dei nuovi episodi da parte del pubblico italiano. Per noi, infatti, il doppiaggio rimane più che soddisfacente grazie a Christian Iansante e David Chevalier.

Eventuali problemi, invece, nascono se si pensa alla sconfinata creatività – e, perché non dirlo, follia – del co-creatore. Oltre a essere creatore, produttore e doppiatore della serie, Roiland ne è stato anche sceneggiatore. E vale la pena dirlo da subito, la sua assenza si avverte.

Rick e Morty 7, una stagione tra montagne russe

Non è facile per una serie che va avanti da ben 7 stagioni mantenere la stessa creatività e originalità nel corso del tempo.

Ed è quello che si avverte anche negli episodi di questa settima stagione. A guardarli, non si può fare a meno di sentirsi un po’ come sulle montagne russe, tra momenti di grande entusiasmo e altri in cui tutto sa di già visto o di – fin troppo – autoreferenziale.

L’effetto nostalgia è assicurato: alcuni episodi della settima stagione riprendono personaggi già comparsi in vecchie stagioni, ma anche film cult e libri a cui si fanno continui riferimenti. Il che non è un male di per sé, ma rischia di monopolizzare l’attenzione.

Nonostante l’irriverenza di Roiland non venga replicata fedelmente, facendo apparire la serie anche più calma e contenuta, alcuni episodi sono davvero meritevoli di lode. È il caso dell’episodio 4, That’s Amorte, scritto da Heather Anne Campbell che, in questo caso, riesce davvero a riportare la genialità tipica delle prime stagioni della serie anche in questi più recenti episodi.

Quello che non manca è lo sviluppo dei personaggi, cosa che caratterizza Rick e Morty più di molte altre serie animate, in cui i protagonisti rimangono per lo più statici. Anche se è difficile capire quanto, per esempio, il temperamento di Rick sia cambiato per effetto di una reale volontà di rendere più maturo il personaggio o proprio per la mancanza di Roiland a renderlo eccessivo e sregolato.

Ritorno alla creatività o momento giusto per abbandonare il progetto?

In definitiva, possiamo dire che Rick e Morty 7 non sia una stagione deludente. Quello che non funziona come dovrebbe è senz’altro il ritmo altalenante degli episodi: alcuni davvero degni della serie, altri che, per quanto capaci comunque di strappare una risata, non arrivano a toccare le corde giuste.

Da un lato, la settima stagione ci fa pensare che la serie non si sia piegata all’evidente mancanza di uno dei suoi co-creatori, che è stato capace di farci affezionare a personaggi senza freni, eppure profondi. Il che potrebbe significare che, nonostante gli alti e bassi di questa stagione, in futuro ci attendano episodi che brillino nuovamente di originalità e creatività allo stato puro.

Dall’altro, però, è inevitabile pensare a quanto sia difficile fermarsi finché si è in tempo. Una decisione per niente semplice, s’intende, ma che riuscirebbe a suggellare quell’idea positiva che i fan hanno della serie, prima che le cose prendano una piega diversa e gli scricchiolii appena sentiti in questa settima stagione si tramutino nell’incredibile boato di una struttura andata in pezzi.

