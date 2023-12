Ricky Martin torna protagonista di una serie tv: ecco le curiosità su Palm Royale

La sua fama non si deve solo alla sua voce, ma anche alle doti attoriali che ha mostrato nei suoi progetti passati: parliamo di Ricky Martin, uno dei personaggi dello spettacolo più amati in tutto il mondo.

Sarà prossimamente disponibile la serie tv che lo vedrà protagonista: scopriamo tutti i dettagli su Palm Royale.

Palm Royale, la serie tv con protagonista Ricky Martin

Ispirata al romanzo "Mr. and Mrs. American Pie" di Juliet McDaniel, Palm Royale è pronta ad approdare sul piccolo schermo, conquistando gli spettatori appassionati di serie tv.

Ambientata nel 1969, Palm Royale racconterà la storia di Maxine Simmons, alla disperata ricerca di un posto esclusivo nell'alta società di Palm Beach.

Appartenente al genere della commedia, la serie vedrà come protagonista uno dei volti più noti dello spettacolo, Ricky Martin, affiancato da personaggi molto famosi nell'ambiente americano.

Il cast di eccellenza di Palm Royale

Fresco dal divorzio con il marito, Ricky Martin è pronto a riprendersi la scena ma, questa volta, lo farà tornando dinanzi la macchina da presa.

Dopo il suo debutto nel 1985 in Love Boat, a cui sono seguite partecipazioni in soap opera e telenovelas, Ricky Martin avrà un ruolo importante in Palm Royale, affiancandosi a un cast di successo.

Oltre al cantante, ci sono personalità di spicco nel mondo hollywoodiano, come i premi Oscar Laura Dern e Allison Janney, a cui si aggiungono:

• Kristen Wiig;

• Josh Lucas;

• Leslie Bibb;

• Amber Chardae Robinson;

• Mindy Cohn;

• Julia Duffy;

• Kaia Gerber.

Non resta che scoprire quando uscirà l'imperdibile serie: ecco la data da segnare sul calendario.

Quando uscirà Palm Royale: svelata la data

Apple TV+ è la piattaforma che si aggiudica la distribuzione di Palm Royale, la serie che vedrà nuovamente sul piccolo schermo Ricky Martin.

Dopo l'annuncio di One Day, viene svelata la data d'uscita di Palm Royale: per vedere i primi episodi bisognerà aspettare il 20 marzo 2024, data in cui verranno pubblicati i primi 3 episodi.

I restanti appuntamenti occuperanno il mercoledì delle settimane successive, andando in onda fino all'8 maggio 2024.

La vita privata dell'artista

Non solo una carriera costellata di successi: accanto alla musica, Ricky Martin ha spesso fatto parlare di sé per la sua vita privata, aggiudicandosi le copertine dei magazine di cronaca rosa internazionali.

L'amore con Jwan Yosef è coronato con l'adozione di Lucia e Renn, ma tra i due qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto. A luglio 2023, infatti, la coppia ha annunciato il divorzio per "differenze inconciliabili". A qualche settimana dall'annuncio della separazione, Ricky Martin ha rilasciato un'intervista a Telemundo, spiegando quanto accaduto. "Abbiamo pianificato questa situazione per molto tempo, risale a prima della pandemia", ha svelato, precisando però che saranno "sempre una famiglia". Tra i due, infatti, pare che i rapporti siano rimasti ottimi: "Ci guardiamo negli occhi e sorridiamo, ci abbracciamo, affrontiamo gli alti e bassi, piangiamo insieme, ridiamo insieme".

Leggi anche: House of dragon 2: tutte le incredibili anticipazioni dell'attesissima nuova stagione