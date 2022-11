Buone notizie in arrivo per gli amanti delle ultime due produzioni di Ryan Murphy, Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer e The Watcher, perché Netflix ha da poco dichiarato che per ambedue le serie tv è previsto un seguito. Nello specifico, per la storia che tratta del Cannibale di Milwaukee sono previste altre due stagioni come antologia, mentre per la miniserie tv The Watcher è in programma una nuova stagione.

Buone notizie in arrivo per gli amanti delle ultime due produzioni di Ryan Murphy, Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer e The Watcher, perché Netflix ha da poco dichiarato che per ambedue le serie tv è previsto un seguito. Nello specifico, per la storia che tratta del Cannibale di Milwaukee sono previste altre due stagioni come antologia, mentre per la miniserie tv The Watcher è in programma una nuova stagione.

Netflix, Mostro rinnovato per altre 2 stagioni e The Watcher è pronta per la stagione 2

Netflix ha scelto di seguire la strada dell'antologia con "Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer". La piattaforma, infatti, ha ordinato di aggiungere ben due stagioni alla serie.

Nonostante le varie polemiche che hanno coinvolto persino le famiglie delle vittime del Cannibale di Milwaukee, sono previste altre due stagioni del successo targato Ryan Murphy. Sì, perché nonostante il suo debutto lo scorso 21 settembre 2022, “Mostro” domina ancora la classifica Netflix e, dopo oltre un mese in prima posizione, è ancora tra le top 10, appena un gradino più in giù del podio.

Stessa sorte per The Watcher, serie tv fabbricata anch’essa da Ryan Murphy, lanciata sulla piattaforma di streaming il 13 ottobre, che è ancora nella top 3 serie tv su Netflix.

Netflix altre due stagioni di Monster, ma non parleranno di Jeffrey Dahmer

Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ufficialmente il primo capitolo dell’antologia di Ryan Murphy, che prevede altre due stagioni, ambedue incentrate su altre figure "mostruose" che hanno avuto un notevole impatto sulla società e, dunque, non ruoteranno attorno alla figura di Jeffrey Dahmer. E' probabile che le prossime due stagioni raccontino la storia di altri due serial killer.

La storia del Cannibale di Milwaukee si è rivelata fin da subito un enorme successo, debuttando in cima alle classifiche di Netflix e Nielsen. Ma non solo, poiché è stata anche lo spettacolo numero uno nella classifica Nielsen per tre settimane consecutive.

Netflix ha dichiarato che si tratta della seconda serie tv inglese più popolare di sempre della piattaforma (il primato, infatti, è detenuto da Stranger Thinsgs).

Evan Peters ha interpretato il ruolo di Jeffrey Dahmer in "Mostro", con:

Richard Jenkins

Molly Ringwald

Michael Learned

Niecy Nash

Murphy e Brennan sono stati produttori esecutivi insieme a Peters, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Evan Peters e Janet Mock.

The Watcher, si attende la stagione 2

Dall’altro lato, The Watcher racconta i fatti realmente accaduti e vissuti dalla famiglia Broaddus, che si trasferì, nel giugno del 2014 nella casa dei suoi sogni al 657 Boulevard a Westfield, nel New Jersey.

Una sera, però, dopo aver terminato i lavori di pittura della loro nuova abitazione, il padre Derek Broaddus uscì a controllare la propria cassetta postale e, tra le lettere trovò una busta bianca, indirizzata al nuovo proprietario – “The New Owner” e firmata da un tale “The watcher”.

Da questo momento, la famiglia diventò vittima di lettere minatorie, gesti intimidatori e molto altro ancora da parte di questo Osservatore segreto, di cui ancora nessuno conosce l’identità.

Il cast della prima stagione era formato da:

Naomi Watts

Bobby Cannavale

Jennifer Coolidge

Mia Farrow

Margo Martindale

Terry Kinney

Joe Mantello

Richard Kind

Murphy e Brennan sono produttori esecutivi di The Watcher, insieme ad Eric Newman, Watts, Martin Woodall, Kovtun, Bryan Unkeless, Paris Barclay, Ariel Schulman, Henry Joost e Scoop Wasserstein.

Netflix annuncia alter Stagioni per i successi di Ryan Murphy

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer e The Watcher sono stati – e sono tutt’ora – molto amati dal pubblico del piccolo schermo, che non vede l’ora che le nuove serie tv prodotte da Ryan Murphy sbarchino sulla piattaforma di streaming.

Come spiega Variety, Bela Bajaria, la responsabile della TV globale di Netflix, ha dichiarato che:

“Il pubblico non può distogliere lo sguardo da 'Monster' e 'The Watcher'. La squadra creativa di Ryan Murphy e Ian Brennan in Monster insieme a Eric Newman in The Watcher sono narratori magistrali che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo. La forza back-to-back di queste due serie è dovuta alla distinta voce originale di Ryan che ha creato sensazioni culturali e siamo entusiasti di continuare a raccontare storie negli universi di 'Monster' e 'The Watcher'.”

Insomma, non ci resta altro da fare che attendere che nuovi Mostri e nuovi Osservatori arrivino su Netflix.