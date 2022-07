Per "Scomparsa" la bellissima Vanessa Incontrada è una tenace madre e psichiatra pronta a tutto per ritrovare la propria figlia. Ecco tutte le anticipazioni, la trama e il cast della serie tv.

Serie tv tutta italiana del 2017, Scomparsa è un giallo diretto da Fabrizio Costa con Vanessa Incontrada come protagonista. Scopriamo qualcosa curiosità in più per quanto riguarda la trama, alcune anticipazioni, il resto del cast, dove è stata girata e dove vederla in tv.

Scomparsa, cosa racconta la trama e dove vedere la serie in televisione

La storia raccontata in Scomparsa è quella di Nora Telese, una psichiatra infantile che da poco ha lasciato Milano per trasferirsi a San Benedetto del Tronto insieme alla figlia adolescente, Camilla.

Proprio questa stringe subito amicizia con una coetanea di nome Sonia e un giorno, insieme, si recano a una festa da cui non fanno più ritorno. Nora chiede immediatamente aiuto e a rispondere è il vicequestore Giovanni Nemi, che si mette subito sulle loro tracce interrogando diversi sospettati.

Tra questi ci sono gli amici e i compagni di scuola delle due ragazze ovviamente, ma anche alcune conoscenze della psichiatra che serberebbero per lei dei rancori. Proseguendo, le indagini si rivelano sempre più complesse e a gettare ancora più ombre sul caso è purtroppo l'improvviso ritrovamento del cadavere di una delle due amiche scomparse.

Il cast completo e dove abbiamo già visto i protagonisti

Come abbiamo già accennato, protagonista di Scomparsa è l'eclettica Vanessa Incontrada, che presta il proprio volto a Nora Telese. Accanto a lei Giuseppe Zeno (Incantesimo, Un posto al sole, Carabinieri, Gente di mare, L'onore e il rispetto) che interpreta Giovanni Nemi e l'attrice e scrittrice Eleonora Gaggero che è invece la giovane Camilla. Pamela Stefana recita invece nel ruolo di Sonia.

Completano il cast Luigi Petrucci, Andrea Renzi, Luigi Di Fiore, Fiorenza Tessari, Michele De Virgilio, Romano Reggiani, Elisabetta Pellini, Niccolò Calvagna, Simon Grechi e Clotilde Sabatino.

Con loro anche Federico Russo (il giovane Mimmo de I Cesaroni), Saul Nanni, Fabio Camilli, Euridice Axen, Massimo De Santis, Sandra Ceccarelli, Marco Cocci, Chiara Conti, Alberto Molinari. E chiudono il parterre di attori Maria Rosaria Russo, David Sef, Giulio Cristini, Flaminia Lera, Sofia Ferrajuoli, Germana Botta.

Dove vederla e alcune curiosità sulle riprese

Volete evitare gli spoiler ma siete curiosi di sapere di chi sia il corpo della ragazza morta e cosa avrà invece da raccontare la sopravvissuta? Se non avete ancora visto la serie tv potete recuperarla su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre dove la serie viene trasmessa ogni lunedì in prima serata.

In alternativa potete trovarla e recuperare le puntate precedenti in streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita della Rai a cui si accede semplicemente registrandosi con la propria e-mail.

Le riprese di Scomparsa si sono svolte in provincia di Ascoli Piceno nelle meravigliose Marche e hanno toccato le città di San Benedetto del Tronto (che è poi dove la protagonista stessa si trasferisce insieme alla figlia) e Grottammare. Ma c'è anche un po' di Roma. Le riprese dell'ospedale e della procura sono state girate nel quartiere Monteverde della Capitale italiana.