Le anticipazioni di Se potessi dirti addio: i misteri vengono a galla nell'ultima puntata

La fiction che ha segnato il ritorno di Gabriel Garko ha ottenuto un successo di ascolti, portando gli spettatori davanti al televisore. Tanti i dubbi che troveranno una risposta nel corso dell'ultima puntata: ecco le anticipazioni del finale di stagione di Se potessi dirti addio.

Se potessi dirti addio, il finale di stagione della fiction

Simona Izzo e Ricky Tognazzi firmano la regia di una delle fiction più attese dell'anno, Se potessi dirti addio, titolo che vede il ritorno di Gabriel Garko sul piccolo schermo.

La relazione tra la neuropsichiatra e il "paziente 13" ha segnato gli eventi delle prime due puntate, in cui la vita passata di Marcello è venuta a galla grazie alle indagini di Elena.

Non mancano i colpi di scena anche nel corso del finale di stagione, come rivelano le anticipazioni dell'ultima puntata.

Le avventure di Elena e Marcello

Nel corso delle prime due puntate, le location di Se potessi dirti addio hanno fatto da sfondo alle avventure di Elena e Marcello, rispettivamente neuropsichiatra e paziente, il cui rapporto si è fatto sempre più complicato.

Con il passare del tempo, la memoria si fa sempre più nitida nella mente di Marcello, i cui ricordi iniziano a venire a galla svelando i retroscena del suo passato.

Le sfide dei protagonisti non sono finite qui: ecco cosa riserva il finale di stagione dell'amata fiction in onda su Canale 5.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Se potessi dirti addio

L'ultima puntata di Se potessi dirti addio, in onda venerdì 5 aprile su Canale 5 alle 21:30, riserva numerosi colpi di scena in vista del finale di stagione.

Nonostante Marcello non sia più paziente di Elena, personaggio interpretato da Anna Safroncik, i due continueranno a indagare nel loro passato, ricordando degli eventi dolorosi nella vita di Marcello.

Lui, tuttavia, non è l'unico a vivere un momento complesso: anche Elena deve fare i conti con i problemi che la affliggono, come il difficile rapporto con le figlie.

Mentre i due sembrano sempre più vicini, il destino è pronto a separarli: per scoprire le avventure in serbo per Marcello ed Elena, non resta che restare sintonizzati su Canale 5.

Come rivedere Se potessi dirti addio?

Il finale di stagione si avvicina, ma non c'è da temere per tutti coloro che non riescono a seguirlo in diretta.

La piattaforma Mediaset Infinity offre infatti la possibilità di recuperare le precedenti puntate. Inoltre, in diretta streaming, è possibile seguire da qualsiasi posto la terza e ultima puntata della fiction Se potessi dirti addio.

