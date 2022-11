I Mondiali di calcio del 2006 sono ormai entrati nella nostra storia grazie alla vittoria italiana e ora è in uscita una serie tv per rivivere il grande evento. Scopriamo di cosa si tratta.

Manca ormai pochissimo all’inizio dei Campionati mondiali di calcio 2022, che si svolgeranno in Qatar a partire dal 20 novembre e fino al 18 dicembre 2022, ma molti certamente staranno ripensando a un’altra edizione che ci ha toccato tutti da vicino: i Mondiali del 2006.

Infatti sia grandi che piccoli hanno potuto assistere quell’anno alla vittoria dell’Italia sulla Francia, festeggiando dopo più di vent’anni la squadra di calcio italiana che ci ha permesso di diventare di nuovo campioni del mondo. Ma non è tutto, infatti a breve uscirà anche una serie tv basata su questi avvenimenti.

Vediamo dunque tutto ciò da sapere sulla nuova serie Mondiali 2006 – Destino Azzurro.

Mondiali 2006 – Destino Azzurro: data di uscita, dove vederla e trama

Per fortuna non bisognerà aspettare tanto per poter rivivere di nuovo le emozioni di quei Mondiali, infatti la nuova serie Mondiali 2006 – Destino Azzurro, diretta da Luca Severi, uscirà il 5 novembre 2022 e sarà composta da 4 episodi in totale. Hanno partecipato alla sua realizzazione anche Alessandro Mamoli e Paolo Condò.

Si tratta di una produzione Sky Original, dunque questa docu-serie sarà visibile su Sky Documentaries alle ore 17.15 e alle ore 21.15, ma anche in streaming su NOW e on demand. Inoltre, sarà disponibile in esclusiva anche su un altro canale, Sky Sport Uno, dal 7 novembre al 10 novembre 2022 alle ore 23.00.

Questa serie documentario mostrerà appunto come i membri della squadra italiana di calcio hanno affrontato le varie partite, dal primo girone fino agli ottavi di finale contro l’Australia. Si susseguono poi le memorabili vittorie come quella contro la Germania e, ovviamente, la finale Italia-Francia che si è svolta il 9 luglio 2006.

Leggi anche: Perché l'Italia non va ai mondiali al posto dell'Iran: i motivi

Trailer e ospiti d’eccezione della nuova serie sulla grande vittoria italiana

La società del gruppo Fremantle Wildside e Sky hanno lavorato insieme per realizzare una serie in grado di farci rivivere quei momenti in maniera più viva possibile, infatti potremo ascoltare i commenti sia del Commissario tecnico e dei giornalisti che dei giocatori che sono riusciti nell’impresa, insieme a calciatori internazionali.

Infatti tra gli ospiti troviamo grandi campioni italiani e mondiali quali Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero e Gennaro Gattuso, ma anche:

Fabio Cannavaro

Pierluigi Collina

Paolo Condò

William Gallas

Fabio Grosso

Jurgen Klinsmann

Marcello Lippi

Gabriele Marcotti

Marco Materazzi

John Terry