Le serie Netflix da vedere assolutamente: 10 piccoli capolavori insuperabili e sempreverdi

Quando non hai idea di quale serie TV cominciare, poniti sempre la domanda “quali sono le serie da vedere assolutamente su Netflix?”.

È una domanda che va oltre il “cosa mi consigli di vedere?” perché presuppone che nel catalogo di uno dei servizi di streaming più amato ci siano titoli intramontabili che gli spettatori guarderanno e riguarderanno per sempre.

Ed è effettivamente è proprio così: alcune serie Netflix sono ormai dei piccoli capolavori che hanno assunto, nel tempo, un significato sempre più profondo e da cui le nuove produzioni prendono spesso ispirazione.

Vediamo, allora, la top 10 di Netflix di tutti i tempi.

1. Breaking bad

Per quanto siano trascorsi 16 anni dalla sua uscita, Breaking Bad rimane la serie per eccellenza ed è ancora disponibile su Netflix.

È uno dei lavori seriali che meglio sfrutta la struttura tipica della serie TV, con episodi dai cliffhanger che tengono incollati allo schermo e spronano al binge watching, ma conservando la meraviglia del cinema.

C’è chi non ha mai visto Breaking Bad e chi lo rivede ogni due o tre anni per riviverne ogni emozione.

2. Dark

Al secondo posto delle serie Netflix da vedere assolutamente, non può mancare Dark.

Serie distopica che ci porta verso un’apocalisse che attraversa i secoli, Dark è la serie perfetta per coloro che amano il thriller, ma anche le narrazioni su più piani. Oggi la serie è conclusa, offrendo la possibilità allo spettatore di vedere tutte e 3 le stagioni di seguito, senza perdere il filo.

Un vantaggio non da poco, considerando che ci sono 4 famiglie e almeno 2 versioni di ogni personaggio (da bambino, da adulto e da anziano).

3. Stranger Things

Amanti degli anni ’80, ma anche nostalgici di un tempo mai vissuto: Stranger Things è sicuramente tra le serie da vedere assolutamente su Netflix.

Chi da bambino si era innamorato di E.T. non potrà che godere delle bellissime atmosfere della serie. Il coraggioso gruppo di amici adolescenti ci riporta, invece, ai romanzi di King e al valore dell’amicizia per i suoi personaggi.

Poche le scene da paura, se non nulle. Consigliato anche a chi non ama sci-fi e horror.

La serie non è ancora completa. I fan aspettano l’uscita di Stranger Things 5, la stagione finale.

4. Mindhunter

Benché la terza stagione sia al momento sospesa – e non si sa se verrà mai più alla luce – Mindhunter è un vero è proprio gioiellino di Netflix.

La serie è basata sul libro Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano e ci porta alla fine degli ’70, quando stava emergendo la definizione di serial killer e di profilazione.

5. Black Mirror

Se la fantascienza è il tuo pane quotidiano, allora concorderai che Black Mirror è una serie TV da vedere assolutamente su Netflix.

Ogni episodio, a sé stante, dispiega davanti allo spettatore paure e previsioni del nostro tempo, esplorando il rapporto dell’uomo con le nuove tecnologie e la nostra incapacità di viverne senza.

6. The Crown

Su Netflix ci sono titoli pensati appositamente anche per gli amanti del genere storico. Tra questi, The Crown ci permette di analizzare ogni tappa della monarchia britannica, entrando appieno nel mondo della Regina Elisabetta.

Oltre a ciò che raccontano gli episodi, una menzione va anche alla bravura del cast, così come alla scelta di ambientazioni e costumi.

7. Bojack Horseman

Ha rapito i cuori dei ventenni – e anche trentenni – non appena Netflix lo ha inserito nel catalogo: parliamo di Bojack Horseman, la serie animata che è tutto fuorché un titolo per ragazzini.

La serie scava nelle profondità dell’esistenza, non senza una tendenza alla depressione, presentandosi come la rappresentazione di una vita votata all’autodistruttività. I personaggi sono ricchi di sfaccettature e per lo spettatore è impossibile non immedesimarsi in almeno uno di loro.

Leggi anche: Le 3 migliori serie tv animate partendo da Bojack Horseman

8. Better Call Saul

Un po’ in basso in classifica, rispetto alla serie che la precede: Better Call Saul ci mostra le cose da un altro punto di vista, quello di Jimmy, in arte Saul che abbiamo già conosciuto in Breaking Bad.

Nonostante la serie perda qualche tratto distintivo rispetto al capolavoro del 2008, la storia di Jimmy ci aiuta a esplorare ancor meglio il suo personaggio, forse facendocelo apprezzare anche di più quando riguardiamo Breaking Bad.

9. You

Non proprio un capolavoro, ma di certo una di quelle serie Netflix da vedere assolutamente se ti piacciono i thriller misti al romance.

You ci porta nella mente di uno spietato killer che ha un’ossessione per l’amore e cerca a tutti i costi una donna che gli faccia compagnia nella vita.

Ironica a tratti, inquietante in certi passaggi, la serie funziona alla perfezione anche grazie all’interpretazione di Penn Badgley, nei panni del protagonista Joe.

10. Sex Education

Chi lo dice che le serie adolescenziali non possano rientrare in una classifica delle serie da vedere assolutamente su Netflix?

Sex Education è una serie godibile anche per un pubblico più maturo, popolata da personaggi a cui è impossibile non affezionarsi e ricca di buoni propositi. Anche se il finale di stagione ha spaccato a metà l’opinione dei fan, vale la pena darle un’occhiata perché le prime due stagioni sono senz’altro piacevoli grazie alla commistione di dramma e ironia.