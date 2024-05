Baby Reindeer è certamente la serie più in voga della prima parte del 2024, con l’opera di Richard Gadd che ha scalato in breve la classifica delle serie più viste su Netflix. Se dopo averla vista vorreste guardare altri titoli così avvincenti, ecco la lista di 5 serie simili a Baby Reindeer che dovete assolutamente recuperare.

Le serie simili a Baby Reindeer da vedere assolutamente

Avventura, mistero e colpi di scena sono solo alcuni degli ingredienti che hanno portato al successo Baby Reindeer. Ecco allora alcuni titoli simili da non perdere.

1. You – Netflix

La prima la potete recuperare facilmente sempre su Netflix, con il prodotto che riprende tematiche presenti anche nella creatura di Gadd: stalking, ossessione amorosa e spirali psicologiche coinvolgono i protagonisti della serie, capitanata da Penn Badgley.

2. Maid – Netflix

Sulla piattaforma della grande N potete vedere anche Maid, con protagonista Margaret Qualley. La miniserie racconta la storia di una madre single che, lasciato il fidanzato violento, cerca di tirare avanti dovendo crescere la figlia e rincorrendo al contempo una stabilità lavorativa.

3. I May Destroy You – Now TV

I May Destroy You è prodotta da HBO e scritta, diretta e recitata da Michaela Coel. La serie vede la protagonista risvegliarsi dopo una nottata con un taglio in fronte e lo schermo del telefono rotto, senza ricordarsi nulla di quello che è accaduto e iniziando a indagare per ricostruire quel che è successo.

4. The End of the F***ing World – Netflix

La serie, prodotta dallo stesso team di Baby Reindeer, racconta di un teenager convinto di essere uno psicopatico che sceglie una sua compagna di liceo come prima vittima, non sapendo che il loro rapporto si evolverà e avrà dei risvolti inaspettati.

5. Ripley – Netflix

Ripley, uscita su Netflix nel 2024, vede come protagonista Andrew Scott. Tra bella vita e ossessione, la serie mostra fin dove ci si possa spingere per ottenere ciò che si vuole.

Baby Reindeer, la trama

Baby Reindeer, girata tra Londra ed Edimburgo, è la vera storia dell’aspirante comico Richard Gadd, che per l’occasione assume il nome di Donny Dunn. I soldi non gli bastano e, per questo motivo, si guadagna da vivere lavorando in un bar nel centro della Capitale inglese. Le difficoltà economiche lo costringono a lungo a vivere con la madre dell’ex fidanzata e anche sul posto di lavoro non tutto fila liscio. Oltre a essere bullizzato dai colleghi, Donny si ritrova vittima di stalking dopo aver offerto una tazza di tè a una donna in difficoltà.

La stalker nella serie ha il nome di Martha Scott (interpretata dall’attrice Jessica Gunning). Un giorno entra nel bar dove lavora Dunn e si sfoga con lui, il quale – intenerito dalla situazione – si mostra gentile con la donna. Eppure quel gesto così semplice lo trascinerà in un vero e proprio incubo. Martha entra sempre nel locale, lo aspetta per strada, lo tampina senza sosta con messaggi ed email, aggredendo persino la nuova fidanzata di Donny. Dopo sei mesi di inferno, l’aspirante comico denuncia la donna che lo ha reso vittima di stalking.

