Le 5 serie simili a Rick e Morty da vedere se sei amante di animazione e sci-fi

Sono tanti gli amanti del mondo dell'animazione nelle serie tv, come dimostra il successo di pubblico ottenuto da Rick e Morty.

Tutti coloro che si sono appassionati a questa serie tv possono gioire alla scoperta dei titoli simili da recuperare: ecco i prodotti simili alla serie di successo.

Rick e Morty: il successo delle serie d'animazione

Ironia e politically correct sono gli elementi che maggiormente contraddistinguono Rick e Morty, una delle serie animate più amate di sempre.

La recensione di Rick e Morty 7 ha dimostrato quanto i fan siano appassionati a questo prodotto che vede protagonisti due improbabili antieroi immersi nelle avventure per tutto l'Universo.

La fantascienza diviene così centrale all'interno della serie, attirando gli spettatori appassionati a più generi differenti, partendo dallo sci-fi all'animazione.

I fan possono allora gioie alla scoperta di altri titoli di serie tv simili a Rick e Morty che soddisferanno tutti i requisiti.

1. Final Space

Gli appassionati di fantascienza non possono perdere per alcun motivo al mondo Final Space, legata a molti prodotti di successo come Futurama e I guardiani della Galassia.

La serie Netflix prende avvio da un disastro combinato dal protagonista Gary Goodspeed, il quale si ritroverà imprigionato in un'astronave che lo porterà in avventure spaziali.

2. Inside Job

Le serie animate continuano a proliferare nel mondo dello streaming e, oltre a X-Men '97, un altro prodotto imperdibile è Inside Job, soprattutto se si è amanti di Rick e Morty.

Azione, sentimento e sarcasmo si mescolano al suo interno, divenendo la serie d'animazione Netflix perfetta per gli adulti, i quali non faranno altro che sorridere minuto dopo minuto.

Le teorie del complotto appaiono qui tutte reali, creando lo sfondo per situazioni paradossali che devono essere risolte da un team disfunzionale.

3. Electric Dreams

La serie imperdibile per gli appassionati di fantascienza è Electric Dreams, presente su Amazon Prime Video, serie antologica composta da protagonisti e storie diverse.

Le puntate, tratte dai romanzi di Philip K. Dick, sono ambientate in un mondo distopico, esattamente come Rick e Morty, in cui realtà e finzione si mescolano in continuazione.

4. Tales from the Loop

Altro prodotto imperdibile se si è amato Rick e Morty è Tales from the Loop, disponibile su Amazon Prime Video, che vede come protagonista un centro di ricerca dove si studia l'accelerazione delle particelle.

I protagonisti, rappresentati da persone ordinarie, si ritrovano a vivere avventure straordinarie e paradossali, dove però l'umorismo lascia spazio a osservazioni profonde e inquietanti.

5. Solar Opposites

Il creatore di Rick e Morty continua nel proseguire la strada dell'animazione anche con la serie Solar Opposites, in cui quattro alieni sono atterrati sul pianeta Terra.

La serie narrerà così le avventure di queste creature misteriose che devono fare i conti con un sistema diverso, le cui vicessitudini verranno esplorate nelle puntate disponibili su Disney+ nella sezione Star.

Leggi anche: L'annuncio a sorpresa della serie tv su Harry Potter: svelata la data di uscita