Ti è piaciuto Game of Thrones? Ecco le 5 serie simili che non puoi proprio perderti

Game of Thrones è una serie tv che ha fatto la storia in tutto il mondo. Uscita su Hbo, è ispirata ai romanzi di George R.R. Martin che parlano di un mondo fantastico in cui casati contrapposti si vogliono aggiudicare il trono e il potere.

In questa serie, lo spettatore assiste a scene cruente, a omicidi, stupri, ma anche amore e amicizia, legami di fratellanza indissolubili. Game of Thrones si ascrive nel genere fantascientifico, perché ambientata in un universo creato dalla mente di Martin. Ha avuto un successo planetario, gli attori sono diventati star internazionali e, anche se ci sono state moltissime polemiche sul finale di stagione, resta un prodotto più che valido per chi vuole guardare una bella serie tv. Se hai amato Games of Thrones e il genere ti ha conquistata, ecco alcune serie simili che dovresti assolutamente vedere.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Serie tv simili a Game of Thrones 2. Dove vedere Game of Thrones in Italia? 3. Cosa guardare dopo House of the Dragon?

Serie tv simili a Game of Thrones

Game of Thrones è finita ormai da alcuni anni e per chi proprio non riesce a rassegnarsi alla fine di questa meravigliosa serie tv, oltre a fare infiniti rewatch, può guardare queste cinque serie tv simili per genere e ambientazione.

1. Outlander

Anche questa serie è tratta da un romanzo, per la precisione dagli omonimi romanzi scritti da Diana Gabaldon, scrittrice originaria dell'Arizona. La storia è ambientata in Scozia e parla di Jamie e Claire, due giovani che si innamorano nonostante appartengano a due epoche diverse. Nella serie, infatti, ci sono continui sbalzi temporali tra la Scozia del XVIII secolo e quella del XX secolo. Ora ci si accinge a girare l'ultima stagione che uscirà molto probabilmente nel 2025, per un totale di sette stagioni.

2. The Witcher

Protagonista assoluto è Henry Cavill nei panni del Geralt di Rivia, un cacciatore con poteri in grado di combattere le specie cattive nel mondo. Anche in questo caso, la serie tv è un adattamento dei romanzi scritti dall'autore polacco Andrzej Sapkowski. Dalla quarta stagione in poi, Henry Cavill è sostituito da Liam Hemsworth. Tuttavia, la scelta di Henry Cavill di lasciare The Witcher ha creato non pochi malcontenti.

3. Vikings

La serie narra la storia di Ragnar, che è un cacciatore di vichinghi. Insieme al fratello Rollo e all'amico Floki, va alla scoperta delle terre inglesi, ma il suo progetto di conquista viene ostacolato da Jarl Haraldson. Ambientazioni medievali e la giusta dose di sangue non faranno rimpiangere le cruenti lotte in Game of Thrones. In totale conta sei stagioni.

4. Roma

Nel corso di due stagioni si parla della ricostruzione di Roma. Tra intrighi politici nel cuore di una Roma antica, si passa dalla morte di Giulio Cesare all'ascesa al trono di Ottaviano Augusto. Perfetta per gli appassionati di storia.

5. His dark materials

Tratta dall'omonima trilogia di libri di Philip Pullman, parla di Lyra Belacqua che è la protagonista di una profezia. La donna si troverà ad affrontare streghe e altri personaggi fantastici. In totale conta tre stagioni, ognuna delle quali è in grado di tenere lo spettatore incollato al piccolo schermo.

Dove vedere Game of Thrones in Italia?

Games of Thrones è disponibile su Amazon Prime Video. Ha incollato i fan allo schermo e in molti ancora amano perdersi tra le mille avventure dei protagonisti.

Cosa guardare dopo House of the Dragon?

Se hai amato House of the Dragon, alcune serie fanno al caso tuo. In particolare, puoi optare per: